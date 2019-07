Da Guè Pequno a Carl Breve, da Gemitaiz a Madman: al Sottosopra Fest il meglio della musica rap e Hip-Hop.

Grandi nomi per la sesta edizione del Sottosopra Fest che, l’anno scorso, ha sforato quota 20mila presenze. Gemitaiz, Guè Pequeno, Luchè, Capo Plaza e Carl Brave: sono sono alcuni degli artisti che si esibiranno sul palco, in una delle tante date previste tra Gallipoli e Lecce. Più di 10 concerti con “le punte di diamante” (per i giovani) del panorama musicale italiano.

Si parte sabato 27 luglio, al Ten di Gallipoli. Toccherà a Tedua aprire le danze con il live in cui presenterà il suo ultimo lavoro “Mowgli – il disco della giungla”. In poco tempo, l’album ha raggiunto i vertici della classifica “Fimi” ed è già stato certificato disco d’oro. Ad accompagnare sul palco il rapper che conta più di mezzo milione di followers solo su Instagram ci sarà, come sempre, Chris Nolan (produttore del suo ultimo album nonché uno dei più noti produttori discografici nella scena del rap odierna).

Gli altri appuntamenti del festival

Dopo l’opening party sarà un susseguirsi di eventi da non perdere. Martedì 30 luglio al Praja di Gallipoli sarà la volta di Gemitaiz. Il live del rapper sarà una carrellata di successi tratti da“Davide”, il suo ultimo album che figura tra i più venduti del 2018. Senza dimenticare i singoli del nuovo mixtape “QVC8”, ottavo capitolo della saga cult sul web.

Domenica 4 agosto, al Praja, appuntamento con Madman ed il suo “MM Vol.3”. Pugliese d’origine, si è fatto conoscere grazie alle sue rime taglienti e alla fortunata collaborazione con Gemitaiz.

L’8 agosto al Ten di Gallipoli, troveremo la Dark Polo Gang, una boyband in stile rigorosamente trap. I loro singoli collezionano numeri a sei zeri su YouTube.

Notte di San Lorenzo in compagnia di Luchè. L’ex Co’Sang tornerà a calcare i palchi più importanti d’Italia con il suo “Potere Tour”. E partirà proprio dal Praja.

11 agosto, a Lecce, al Pala Live, si terranno i live di IZI, Sick Luke e Speranza.

Martedì 13 agosto, sempre al Pala Live, sarà il turno di Carl Brave con il suo “Notti Brave Summer Tour”. Suonerà sia i pezzi dell’album “Notti Brave” (Island Records), sia quelli dell’EP “Notti Brave (After)” (Island Records), anticipato dal singolo “Posso”, cantato con Max Gazzè e certificato disco di Platino.

Venerdì16, tornerà anche Capo Plaza ad esibirsi al Praja. Il live del 17 agosto al Ten è affidato al neo giudice di “The Voice of Italy” Guè Pequeno che porterà la sempre verde vecchia scuola del rap italiano.

La chiusura si terrà al Ten,con Rkomi. Per chi non lo conoscesse è uno dei più promettenti e orecchiabili del panorama italiano. Il suo ultimo album “Dove gli occhi non arrivano”, contiene anche la hit radiofonica “Blu” con il featuring di Elisa.

Le novità del “Sottosopra Fest”

Al fianco dei grandi nomi del panorama rap e hip-hop, verrà dato spazio anche alle nuove proposte che stanno riscontrando un discreto successo. Ad aprire Madman ci saranno Nayt e Massimo Pericolo. Prima dell’esibizione della Dark Polo Gang, invece, ci sarà spazio per Gianni Bismark. Infine, l’apertura di Izi è affidata al djset del Producer Sick Luke.