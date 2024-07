Musiche da Oscar a Squinzano con Susanna Rigacci e l’Ensemble Tito Schipa

Quasi mille persone sedute in devoto ascolto, dinanzi alla chiesa madre del più settentrionale tra i comuni della provincia di Lecce. L’evento promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Pede e organizzato con meticolosa cura dall’assessore alla cultura e allo spettacolo Eleanna Bello, ha avuto per protagonista Susanna Rigacci, star internazionale che per vent’anni è stata la voce nel mondo dei concerti del grande Ennio Morricone, maestro unanimemente riconosciuto come il padre delle più belle colonne sonore dei più grandi ed importanti film della storia del cinema.

Grazie alla musica dell’Ensemble Tito Schipa lo spettacolo ha reso possibile il connubio sonoro e visivo tra le sequenze dei film più importanti del 900 ai quali Morricone ha contribuito con la sua paternità musicale e gli arrangiamenti magistralmente diretti dal maestro Giampiero Perrone, salentino doc e direttore dell’ensemble, che quest’anno celebra i suoi primi vent’anni di attività artistica.

Il concerto è stato condotto e illustrato da Marco Renna, storico presentatore degli eventi dell’Ensemble, ed esperto di critica cinematografica.