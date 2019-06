Non c’è estate senza Stardust, si parte il 29 giugno con due piste e tanto divertimento

«Stardust», la discoteca immersa nelle campagne di Giurdignano, si prepara ad infiammare l’estate con il primo di una lunga serie di eventi che promettono di far ballare il popolo della notte fino alle prime luci dell’alba.

La parola d’ordine, anche quest’anno, sarà divertimento. La data da segnare in rosso sul calendario è quella di sabato 29 giugno, quando il locale sulla strada provinciale che conduce a Otranto aprirà le sue porte al pubblico.

Toccherà al Party Zoo Salento con Giampaolo Catalano e Pasquale Zonno aprire le danze. Insieme al gruppo di ‘lesionati’ che ha conquistato il web a suon di cliccatissimi video ci saranno gli amici del Bar Italia con Vanni Dj.

Attenzione al ‘super-pecoratore’ quindi che – come anticipato in un video condiviso sulla pagina facebook ufficiale del Live Music & Events – ha promesso di ‘corteggiare’ tutte le belle donne che frequenteranno la pista numero uno. Presenti anche Street Angel e Marco Abati.

La pista numero due, invece, sarà tutta latina con il dj Giorgio D’Amico. A scaldare gli animi, in questo caso, ci penseranno gli animatori e le scuole di ballo del Salento.

Insomma c’è l’imbarazzo della scelta. Per essere ‘stellatissimi’ basta solo non prendere impegni per l’inaugurazione dello Stardust, diventato un punto di riferimento per i giovani, ma anche per i turisti in vacanza nel Salento grazie alla buona musica, agli ospiti, ai Dj del panorama nazionale e internazionale che infiammano le serate, senza dimenticare la professionalità dei bar-tender che prepareranno cocktail unici da gustare all’aperto, con la brezza che proviene dal mare. E poi c’è la location, tra gli alberi di ulivo, che da sola vale la ‘capatina’ in quel di Giurdignano.