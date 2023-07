“Storie d’autore. Cutrofiano incontra”, al via la sesta edizione della rassegna letteraria

Anche quest’anno Cutrofiano si appresta a vivere una rassegna letteraria all’insegna della qualità. La nuova edizione di “Storie d’autore. Cutrofiano incontra”, giunta al sesto appuntamento estivo, si preannuncia ricca di nomi importanti e di protagonisti pronti a raccontarsi al pubblico. La rassegna, il cui direttore artistico è lo scrittore Marcello Introna, è organizzata da Fernando Alemanni e Marcella Rizzo dell’associazione culturale “Fermamente” con il patrocinio del Comune di Cutrofiano.

Si parte il 4 luglio con Fabio Genovesi e il suo ultimo libro “Oro puro”. Fabio Genovesi è uno degli scrittori più importanti del panorama nazionale, vincitore del Premio Strega giovani nel 2015 con “Chi manda le onde” Ha esordito nella letteratura nel 2008 con il romanzo Versilia Rock City e nel 2012 ha scritto il saggio cult Morte dei Marmi. Il suo secondo romanzo Esche vive (2011) è stato tradotto in dieci Paesi. Successivamente ha pubblicato Tutti primi sul traguardo del mio cuore (2013), Chi manda le onde (2015, finalista al Premio Strega), Il mare dove non si tocca (2017, Premio Viareggio 2018), il libro per bambini Rolando del Camposanto (2019), Cadrò, sognando di volare (2020), Il calamaro gigante (2021) e Oro puro (2023). Genovesi collabora con il Corriere della Sera, Vanity Fair e Il Tirreno e scrive anche per il cinema e per il teatro. “Oro puro” è un romanzo poetico, avventuroso, con personaggi reali e immaginari (Cristoforo Colombo, il giovane Nuno, protagonista del libro il mozzo che diventerà anche lo scrivano di Colombo e tanti altri) descritti con rara maestria e grande bellezza. La scoperta del Nuovo Mondo, dell’amore, della crudeltà degli uomini, ma soprattutto la scoperta di sé, delle proprie debolezze e della smisurata forza che non aspetta altro che uscire fuori è il filo conduttore di questo viaggio, partendo da Palos a bordo della Santa Maria (la caravella che accoglie Nuno e che lui deve imparare a conoscere perché “è una persona e come tale devi imparare ad avere a che fare con lei”) fino ad una nuova terra dove tra gli alberi brillano gli occhi dei nativi nascosti nell’ombra che guardano gli Dei sbarcare e prendere possesso della loro bellissima terra in cerca dell’oro. Tra questi nativi Nuno coglie anche lo sguardo di una ragazza bellissima che diventerà Lei, l’amore.

I prossimi appuntamenti saranno il 10 Luglio con Daniele Rielli e il suo ultimo libro “Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale” edito da Rizzoli e il 27 luglio con Emanuela Fontana con “La correttrice – L’editor segreta di Alessandro Manzoni” edito da Mondadori.

Tutte le serate, introdotte da Fernando Alemanni e moderate da Marcella Rizzo e Marcello Introna, si svolgeranno in piazza Municipio dalle ore 20.00 con ingresso gratuito.