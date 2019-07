I Subsonica arrivano in Salento, su Ticketone i biglietti per Melpignano

Se avete voglia di ballare e scatenarvi a tempo di musica e su sonorità elettroniche, c’è un grande ritorno sulla scena musicale italiana, che fa tappa proprio in Salento. Sono in vendita su Ticketone i biglietti il concerto dei Subsonica, tappa del tour estivo “8 tour” che celebra il ventennale del loro iconico album Microchip emozionale, uscito nel 1999. Ad ospitare il concerto dei Subsonica sarà il piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano, il prossimo 14 agosto alle ore 21:00.

Dopo qualche anno di assenza, la band composta da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio firma l’album “8”, uscito il 12 ottobre 2018, che segna il ritorno al mondo della musica, dopo qualche anno di progetti solisti per i membri del gruppo. E il comune salentino è una delle tappe del tour che celebra uno dei capisaldi della loro carriera. Tra tutte le date estive, infatti, solo Torino, Taormina, Roma e Melpignano sono state scelte come eventi speciali in cui la band dai suoni sperimentali riproporrà alcuni dei loro pezzi storici.

Il primo singolo estratto dal lavoro dello scorso autunno è “Bottiglie rotte”, seguito a stretto. Giro dal secondo “Punto Critico” e da terzo “Respirare”. Chiude a rosa di brani scelti come singoli dall’album “L’Incubo”, uscito lo scorso 8 marzo. Proprio per questo brano, i Subsonica hanno deciso di coinvolgere il rapper torinese Willie Peyote, unico featuring dell’album.

La tappa di Melpignano è organizzata da Mollyarts live e Vertigo. Maggiori informazioni sul sito http://www.vertigo.co.it/.