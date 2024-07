I Sud Sound System inaugurano l’edizione 2024 di Birra e Sound

È tempo di tornare sotto il tendone più grande del Salento! Birra e Sound, il festival internazionale della birra e dell’arte birraia, festeggia quest’anno la sua diciottesima edizione con un tema che promette di incantare grandi e piccini: “Circus”. A partire da domani, giovedì 1 luglio, quando si taglierà il nastro, per sette giorni, Leverano si trasformerà in un vero e proprio circo, un luogo dove la musica, la birra artigianale e l’arte si fondono in un’unica grande festa.

Dopo la tradizionale cerimonia di inaugurazione, la musica farà da padrona con un opening d’eccezione: i Sud Sound System & Bag A Riddim Band presenteranno dal vivo il loro ultimo album, “Intelligenza Naturale”. In pineta, invece, gli Accasaccio porteranno il pubblico in un viaggio musicale tra i ritmi più caldi del pop latin.

Ma Birra e Sound non è solo musica. Come in un vero circo, l’evento mira a stupire e divertire con una serie di iniziative e spettacoli che spaziano dall’arte di strada ai laboratori per bambini, fino alle degustazioni di birre artigianali provenienti da tutto il mondo.

Birra e Sound è diventato nel corso degli anni un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona birra e della musica di qualità. Grazie alla sua formula vincente, che coniuga la tradizione con l’innovazione, il festival è riuscito a conquistare un pubblico sempre più vasto, non solo a livello locale ma anche nazionale e internazionale.

Birra e Sound è molto più di un semplice festival: è un’esperienza unica, un momento di aggregazione e condivisione, un’occasione per staccare la spina dalla routine e lasciarsi trasportare dalla magia del circo.