Doppio appuntamento al Teatro Apollo di Lecce, targato Camerata Musicale Salentina. Alle 19.00 “Apuliae Suite”, il progetto discografico inedito del maestro Roberto Fasciano che eseguirà al pianoforte composizioni inedite originali, accompagnato al violoncello dal Maestro Luciano Tarantino.

“Ogni brano, dal sound moderno – spiegano i due artisti, vincitori del bando Puglia Sounds Record 2019 – ci conduce ad un ascolto emozionante, attraverso un percorso introspettivo e ricco di poesia. Le composizioni sono tutte ispirate ai paesaggi, alla storia e alle leggende della Puglia”.

Tra gli inediti “Medley Astor Piazzolla”, un omaggio al rivoluzionario ed ecclettico musicista che rinnovò, non senza critiche, il tango nel ‘900, facendolo transitare dalle milonghe alle vette della musica contemporanea.

E proprio al tango sarà dedicato alle 21.00, nello stesso teatro leccese, il concerto dal titolo “Next Tango”. Sul palco Anna Tifu, celebre e talentuosa violinista sarda, che suonerà un preziosissimo Stradivari, con Walter Agus al pianoforte, Fabio Furìa al bandoneón e Giovanni Chiaramonte al contrabbasso.

Il “Tango Quartet” condurrà gli spettatori in un viaggio musicale in cui passato, presente e futuro dialogheranno attraverso i brani del grande argentino di origini tranesi Astor Piazzolla fino alle composizioni del bandoneonista Fabio Furìa, attraverso i duetti violino-pianoforte portati in scena grazie al talento di Anna Tifu.

Un unico ed insolito viaggio nella storia del tango in cui interagiscono fusione e contaminazione, tradizione ed innovazione, ma anche equilibrio, tecnica, immaginazione ed improvvisazione. Dal punto di vista stilistico e compositivo sono questi gli elementi che caratterizzano “Next Tango”.

Il risultato è un’interessante sintesi tra il mondo sonoro del jazz e quello del tango nuevo.

Questo il menù musicale: di Astor Piazzolla – Michelangelo ’70, Escualo Milonga del Angel Muerte del Angel Resurreccion del Angel, di Fabio Furia Vals Jazz, Fernando Otero con Paginas de Buenos Aires, Emilio Balcarce La Bordona e di Leonardo Cuentos Graves Milonga en 6.