Martedì di ‘fuoco’, si sfonda il tetto dei 30 gradi. Da giovedì cambia tutto

L’asticella della colonnina di mercurio continua a segnare valori superiori alla media del periodo, tanto che, nelle ore più calde della giornata, le temperature hanno superato facilmente i 30 gradi.

Da fine maggio, l’anticiclone di origine nord-africana si è impossessato della Penisola. Un abbraccio “caldo” che ha regalato, soprattutto al Sud, un vero e proprio anticipo d’estate. Una prima ondata di calore che ha rafforzato la sensazione che la bella stagione fosse ormai decollata. Non sarà così, secondo gli esperti che hanno annunciato l’arrivo di una perturbazione proveniente dall’Atlantico con il suo carico di temporali.

Cosa accadrà?

Lunedì, infatti, un vortice di bassa pressione ha fatto il suo ingresso nello stivale, provocando un aumento dell’instabilità al Centro-Nord. Le piogge, anche di forte intensità, raggiungeranno le regioni meridionali, probabilmente giovedì. Il maltempo si trascinerà fino alla giornata di sabato. Nel weekend, infatti, le regioni centro-meridionali si riveleranno più vulnerabili alle infiltrazioni atlantiche mentre l’anticiclone proteggerà il Nord, regalando una fase “stabile”, con sole e caldo.

Non solo, il vento di Maestrale dovrebbe attenuare la sensazione di “afa” provata in questi giorni.

L’Italia, insomma, sarà ancora una volta divisa in due, ma questa volta il Meteo ha voluto mescolare le carte in tavola tant’è che sarà il Sud a fare i conti con un clima che d’estate avrà davvero poco. «Sara l’incertezza a dominare sovrana in questa prima parte dell’estate che proprio non ne vuole sapere a ridarci quella di tranquillità di cui avremmo proprio bisogno», si legge sul sito ilMeteo.it.

Vedremo…

