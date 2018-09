I sindacati a Lecce con il Capo della Polizia. Due le priorità: una nuova Questura e la sicurezza del personale

La visita di un autorevole rappresentante delle istituzioni è sempre una buona occasione di confronto.

Così, in occasione della visita a Lecce del Capo della Polizia Franco Gabrielli, alcune sigle sindacali del settore hanno fatto presente le principali esigenze del Corpo nel Capoluogo salentino. Tra queste, FSP, con il suo segretario regionale Giuseppe Galati.

È stato un incontro utile a “discutere della possibilità di realizzare una nuova struttura per la Questura” fa sapere Galati. Del resto lo scorso anno sono caduti dei calcinacci al secondo piano e la questione della nuova sede conosce da tempo lunghi dibattiti, slanci improvvisi e dietrofront definiti.

Si è parlato anche “delle problematiche legate alla sicurezza (carenza di personale e di mezzi in tutti gli uffici di Polizia, evidenziando l’età media decisamente avanzata di tutti gli operatori – prosegue Giuseppe Galati – L’incontro è risultato proficuo in quanto Gabrielli si è reso disponibile a trovare una soluzione a quanto prospettato dal sindacato di Polizia FSP. Ci auguriamo che questa sia la volta buona, per una avere una nuova struttura, all’altezza della città di Lecce, unitamente all’invio di nuovi operatori”.

