1° Memorial Darko, un omaggio agli amici a quattro zampe

Corigliano d’Otranto si prepara ad ospitare un evento unico nel suo genere: il 1° Memorial Darko, un’expo cinofila amatoriale dedicata a tutti gli amanti dei cani. L’appuntamento è per sabato 26 ottobre in Piazza Vittoria, dove si svolgerà una serata all’insegna del divertimento e della cinofilia.

Un evento per tutti i cani

L’expo è aperta a tutte le razze e ai meticci, con un’attenzione particolare dedicata ai barboni. Sarà un’occasione per far sfilare i nostri amici a quattro zampe, per conoscere nuove persone che condividono la nostra passione e per passare una giornata all’aria aperta in compagnia dei nostri pelosetti.

Giudici d’eccezione

A giudicare i nostri amici a quattro zampe saranno esperti del settore: Alessandro Carrassi, Kekko Bascià e, come giudice speciale per i barboni, Alessio De Matteis.

Perché partecipare?

– Per ricordare Darko: l’evento è dedicato al ricordo di Darko, un amico a quattro zampe che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti;

– Per promuovere la cinofilia: l’expo è un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della cinofilia e del rispetto per gli animali;

– Per divertirsi: una serata all’insegna del divertimento e della condivisione, perfetta per passare del tempo con il proprio cane e conoscere nuove persone.

Non perdere l’occasione di partecipare!