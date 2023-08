10 letture per 10 terrazze: Minervino ospita Claudia De Lillo alias Elasti

Sono ancora 5 gli autori che da una terrazza all’altra di Minervino di Lecce, Specchia Gallone e Cocumola saranno ospiti della rassegna “10 letture per 10 terrazze”. Il prossimo appuntamento da segnare in rosso sull’agenda è per domani, 22 agosto. Alle 21.00 l’esplosiva giornalista, scrittrice e conduttrice Rai Claudia de Lillo alias Elasti presenterà “Elasticamente parlando. Amore, viaggi, ansie, famiglia, scoperte, gioie, pianti, vita: un diario pubblico” (Tea) sulla Terrazza della Mammana in Piazza Umberto I. Condurrà la giornalista Elisa Forte (La Stampa) che sta curando anche la direzione artistica della rassegna.

De Lillo conduce Caterpillar AM, su Rai Radio 2, all’alba. Collabora con il quotidiano La Repubblica, Il Venerdì, Affari&Finanza e sul magazine F. Per vent’anni ha lavorato come giornalista finanziaria presso l’agenzia Reuters. È autrice del blog pluripremiato www.nonsolomamma.com ed è un punto di riferimento sui social network. L’8 marzo 2012 ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica, per aver inventato il personaggio di Elasti. Ha pubblicato con Mondadori i due romanzi noir Ricatti e Nina sente. È autrice di Alla Pari (Einaudi), Dire Fare Baciare (Feltrinelli), Nonsolomamma, Nonsolodue (Tea).

Gli altri appuntamenti

Venerdì 25 agosto, alle 21, sulla Terrazza di Palazzo Scarciglia sempre a Minervino il vaticanista del quotidiano La Stampa, Domenico Agasso presenta il suo ultimo libro “Conversazione con Papa Francesco. Dio e il mondo che verrà” (Piemme). Agasso è giornalista, scrittore e coordinatore di Vatican Insider, il sito indipendente di informazione sulla Santa Sede e la Chiesa cattolica. Ha seguito Papa Francesco in diversi viaggi e ha ottenuto quattro interviste esclusive per il suo giornale nell’agosto 2019, marzo 2020, dicembre 2021 e novembre 2022.

Il 26 agosto,a Specchia Gallone, sulla Terrazza dell’Ostello della Via Francigena si svolge il primo dei due appuntamenti finali dedicati al tema della scuola. Chiarà Foà e Matteo Saudino presentano “Scuolitudine. Storie di passioni resistenti” (Enrico Damiani Editore).

La rassegna “10 letture per 10 terrazze” si concluderà con “Bentornata Scuola”, il primo giorno di avvio delle lezioni, l’11 settembre alle 11.00 sulla Terrazza della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Minervino di Lecce. Con Elisa Forte, ci saranno il sindaco Ettore Caroppo e la dirigente scolastica Silvia Albertone. Animatore dell’incontro sarà Alfredo De Giovanni che presenta “Fatti Albero” (Edizioni radici Future), un racconto dedicato alla natura e ispirato a una storia verta.

“Ultimo tratto di strada per il viaggio estivo delle 10 letture per 10 terrazze e già si possono tirare le somme di una scommessa vinta, di una scelta alta, in tutti i sensi, che ha portato la lettura, il confronto la scoperta e il dialogo con persone di grande carisma e storie necessarie su scorci inesplorati dei nostri tre centri”, dichiara il sindaco Ettore Caroppo. E aggiunge: “Ringrazio Elisa Forte che ne ha curato la direzione artistica per il contributo qualificante alla nostra idea: ciò che è stata un’intuizione azzeccata dell’estate 2022 è divenuto un format originale, entusiasmante e potente nell’estate 2023 grazie alla sua professionalità e alla sua intensità umana. Sono certo che 10 letture per 10 terrazze, come tutte le altre sezioni de Li Scusi Dolmen Festival troverà negli anni a venire ancora più soddisfazione e riconoscimento”.