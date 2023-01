La Comunità di Arnesano festeggia i 100 anni di Raffaele Imbriani

Il 2023 per la comunità di Arnesano, si è aperto con i festeggiamenti non solo per l’arrivo del nuovo anno, ma anche per il centenario di un suo cittadino.

Nella giornata di ieri, infatti, Raffaele Imbriani, ha tagliato il traguardo delle 100 candeline.

Detto “Uccio capibanda” da sempre è stato parte integrante del Borgo Rurale di Materdomini, qui è nato, cresciuto e vissuto sin dall’1 gennaio 2023.

Dopo l’infanzia e l’adolescenza, trascorse vivendo le attività del borgo rurale, con la nascita della Repubblica è stato al servizio del Ministro Giuseppe Grassi e, come suo autista ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia il Ministro del Partito Liberale ed era presente a Roma il giorno della firma della Costituzione.

Sempre a Materdomini ha conosciuto Celina, sua moglie, originaria di Soleto, prima tabacchina poi cuoca con la quale ha avuto tre figlie: Paola, Marisa e Diana.

Il suo legame con il luogo di nascita è talmente radicato che quando il Materdomini fu venduto, gli venne proposto di andare via, ma non ha mai accettato perché il suo posto, la sua storia e la sua vita erano legati indissolubilmente a quel luogo che lo ha sempre protetto.

“La festa dei 100 anni del Signor Raffaele costituisce un momento molto bello e molto importante non solo per i suoi familiari, ma anche per l’intera Comunità di Arnesano”, ha affermato il Sindaco di Arnesano Emanuele Solazzo.

“A nome mio personale, dell’intera Amministrazione Comunale e della Comunità di cittadina sono lieto ed onorato di esprimere al nostro Concittadino le più vive felicitazioni per i suoi 100 Anni augurandogli ogni bene e tanta serenità”.