Attivo nei distretti di Lecce, Maglie e Gallipoli il 112, il Numero Unico di Emergenza Europeo

Dalla giornata di oggi, martedì 14 maggio il Numero Unico di Emergenza Europeo, utilizzato in tutti gli Stati dell’UE sarà attivato anche nel distretto telefonico di Lecce, Gallipoli e Maglie.

Il servizio, completamente gratuito, garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, potrà essere utilizzato per ogni tipo di richiesta di intervento o soccorso e sostituisce le utenze di emergenza attualmente utilizzate e, nello specifico il 112 dei Carabinieri, il 113 della Polizia di Stato, il 115 dei Vigili del Fuoco, il 118 del Soccorso Sanitario e il 1530 dell’emergenza in mare.

Fa capo a una Centrale Unica di risposta del Dipartimento di Protezione Civile che provvederà a indirizzare le chiamate a seconda del tipo di emergenza e assistenza necessaria e di priorità, avendo un quadro completo delle richieste sull’intero territorio.

Per questo la Polizia invita gli utenti residenti nei Comuni sede di Commissariato Galatina, Gallipoli, Nardò, Otranto e Taurisano a non contattare il numero diretto del Commissariato competente, ma di chiamare comunque il 112 che sarà in grado di intervenire più velocemente.

Si può telefonare da rete fissa o mobile, anche da cellulare sprovvisto di Sim o privo di credito o bloccato e è disponibile inoltre il servizio multilingue.

Inoltre può essere chiamato direttamente scaricando dall’App store l’applicazione dedicata “WHERE ARE U” che permette una localizzazione della chiamata in modo più preciso e veloce, particolarmente utile nel caso di chiamate mute o di utenti non udenti