Al via la 12ma edizione del Premio “Giornalista per un giorno, Sergio Vantaggiato”

Tutto pronto per la 12ma edizione del “Premio Giornalista per un giorno – Sergio Vantaggiato”, organizzato dal Panathlon Club Lecce con il Patrocinio di Provincia di Lecce, Ufficio Scolastico Regionale, Ordine dei Giornalisti.

Il concorso è riservato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Lecce, che potranno trovare presso le segreterie di ogni istituto il bando.

Le tracce degli articoli

per poter partecipare, gli studenti dovranno scrivere un articolo, da inviare al Phanatlon, contenente le seguenti tracce: Lo sport é un importante mezzo di inclusione sociale, di uguaglianza e di contrasto a ogni forma di discriminazione razziale, territoriale e di genere. Non sempre é così, le donne, in particolare vengono spesso discriminate anche nello sport; Nel 2021, dopo il lungo periodo di restrizioni dovuto alla pandemia di Covid , lo sport italiano ha colto straordinari successi in campo olimpico e internazionale. Semplice coincidenza o segno della voglia di rinascita della gioventù italiana?; Papa Francesco in una intervista ad un giornale sportivo ha dichiarato: “La vittoria contiene un brivido che é persino difficile da descrivere, ma anche la sconfitta ha qualcosa di meraviglioso… la vittoria a volte può rendere arroganti e condurre a pensarsi arrivati. La sconfitta, invece, favorisce la meditazione: ci si chiede il perché di una sconfitta, si fa un esame di coscienza, si analizza il lavoro fatto. Ecco perché da certe sconfitte nascono bellissime vittorie.

Come inviare gli elaborati

Gli articoli con nome, cognome, scuola di appartenenza e classe frequentata, dovranno pervenire all’indirizzo: Panathlon Club Lecce, via XXIV maggio n. 3, 73020 Cavallino (Lecce).

Per ulteriori informazioni o per la richiesta del bando si potranno contattare i numeri 0832.612139; 330.703947, oppure inviare una mail a ludovico.malorgio@libero.it.