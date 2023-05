Festa del 2 giugno nell’Ambasciata Italiana di Tunisia. Protagonista la danza salentina

La Festa della Repubblica del 2 giugno non si festeggia soltanto in Italia ma anche nelle ambasciate italiani di tanti Paesi sparsi nel mondo, con una serie di incontri, convegni, rappresentazioni e concerti. Gli eventi per l’occasione organizzati dall’Ambasciata Italiana di Tunisia, nelle giornate del 2 e 3 giugno prossimi, si coloreranno di Salento, dal momento che sia nelle sede diplomatica che presso il Teatro dell’Opera di Tunisi si esibiranno tre volti noti del nostro territorio in una due giorni ricca di contaminazioni.

Si tratta di Sara Colonna, danzatrice, insegnante con formazione specifica sulla ricerca demo-etno-antropologica e con focus sulla danza tradizionale del sud Italia; Mariangela Recchia danzatrice ed insegnante esperta in danze etniche; Giuseppe Delle Donne, esperto suonatore di tamburi a cornice e strumenti poveri della tradizione musicale del centro-sud Italia, nonché danzatore cresciuto e formatosi al fianco dei testimoni della musica e del canto di tradizione orale del Salento (Uccio Aloisi).

I tre artisti si esibiranno con un proprio spettacolo presso l’Ambasciata italiana a Tunisi in occasione dei festeggiamenti per il 2 giugno, e interverranno con una Master Class teorico-pratica sulla danza tradizionale, guidata da Sara Colonna, presso il Teatro dell’Opera di Tunisi.

Un incontro interculturale quello tra i tre danzatori e suonatori pugliesi e la “Compagnia di danza tradizionale tunisina” dello stesso Teatro e terminerà il giorno 3 giugno con una restituzione pubblica in uno dei teatri della Città della Cultura di Tunisi.