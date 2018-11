L’associazione Orsa maggiore compie 25 anni nel segno dell’impegno sociale. Appuntamento a Caprarica domenica 11

Domenica 11 novembre l’Associazione di Protezione Civile di Caprarica di Lecce “Orsa Maggiore” compie 25 anni. Un quarto di secolo dedicato all’aiuto e all’assistenza al territorio intero. Una nota d’orgoglio per il Comune che ospita la sede dell’ente, ma anche per tutti i cittadini dei paesi vicini.

Sono tante le attività svolte e le iniziative portate avanti in questi anni, sotto la guida del presidente Giuseppe Delle Donne. Interventi a tutela del territorio in caso di incendi, piogge abbondanti, difficoltà. Tra le tante azioni poste in essere si ricorda quella in occasione della nevicata del gennaio 2017. Grazie all’opera dei volontari, il paese tornò alla normalità.

In occasione dello spegnimento delle 25 candeline, l’associazione presenterà i nuovi importanti mezzi acquisitati. Verranno svolte dimostrazioni pratiche di soccorso e soprattutto verranno inaugurati i due nuovi defibrillatori.Una delle due macchine è stata donata dalla famiglia Martella di Caprarica. La donazione è fatta nel nome e nel ricordo di Duilio Martella, tragicamente scomparso in un incidente stradale a Rovigo il 5 febbraio scorso. A contribuire anche la moglie di Duilio, Cristina Trabucchi.

Il defibrillatore acquistato dall’associazione sarà lasciato in sede, quello donato dalla Famiglia Martella verrà invece installato fuori dalla sede presso la casa comunale in un apposito contenitore. La macchina sarà a disposizione di tutti i cittadini di Caprarica di Lecce e per la circostanza il Comune ha installato anche una telecamera attiva h24 perché non sia oggetto di furto.

La cerimonia avverrà alla fine della manifestazione, intorno alle 12.30.

Tante altre sono le attività programmate tra cui la Santa Messa e la sfilata. Poi, in collaborazione con il Comune di Caprarica di Lecce e l’OIPA, si terrà la giornata del microchip gratuito che consentirà a chiunque di dotare il proprio amico a 4 zampe del doveroso sistema di riconoscimento, utile anche a salvarlo in qualsiasi momento.

Grande l’orgoglio, dicevamo, di tutta la comunità e del presidente Delle Donne che si dice certo che i volontari fungano da esempio anche per le nuove generazioni. Perché “scegliere di essere un Volontario significa dare agli altri non solo del tempo ma anche un po’ di se stessi”.