“Verso una società più inclusiva”, Maglie celebra la XXVIII Giornata Mondiale Alzheimer

Si svolgerà nella giornata di oggi, sabato 25 settembre 2021, a partire dalle ore 19.00, presso la sala “Gino De Iaco” della Confraternita SS Medici di Maglie, un incontro informativo promosso dall’Associazione Salento Alzheimer dal titolo “Malattie neurodegenerative: una sfida complessa dei nostri tempi”.

Domenica 26 settembre 2021, inoltre, anche nel comune dell’Unione Entroterra Idruntino, come in molte altre piazze salentine, si svolgerà la distribuzione dei ciclamini in fiore.

Conoscere la malattia aiuta a comprendere non solo le sofferenze di chi è ammalato, ma anche di chi si occupa del malato, per questo l’Associazione Salento Alzheimer ha organizzato un corso di formazione gratuito per familiari e assistenti che si svolgerà, dopo il 15 ottobre, nei comuni di Maglie e Gagliano del Capo e per il quale sono già aperte le iscrizioni.

La formazione, rivolta a care giver, familiari, operatori socio sanitari e a quanti hanno a che fare quotidianamente con chi soffre di questa malattia, si articolerà in cinque incontri settimanali, nei cui verrà approfondita la patologia, con nozioni sulla conoscenza della malattia, dei disturbi neurologici e comportamentali, ma in particolare per ciò che riguarda la sfera relazionale e sulla predisposizione di una rete assistenziale di volontari che siano da sostegno e supporto con chi ha a che fare con le persone affette da Alzheimer.