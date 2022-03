3 portaerei Nato si allineano nel Mar Jonio. Non era mai accaduto

E mentre l’incrociatore Garibaldi si esercita con lo Stato Maggiore della Nato a Narvik, nel nord della Norvegia, le più grandi portaerei delle marine militari occidentali si ritrovano al largo delle coste italiane come mostra un video pubblicato dal quotidiano la Repubblica.

Si tratta della statunitense Truman, della francese De Gaulle e dell’italiana Cavour che si sono allineate nei giorni scorsi tra Italia e Grecia.

La notizia sta nel fatto che tre unità navali così grandi e strategicamente così importanti si siano allineate per proseguire la navigazione verso l’Egeo in un momento mai così critico per l’Europa dal punto di vista politico e militare.

Le immagini, con riprese aeree e dal mare, mostrano le navi delle due Marine militari più importanti d’Europa (Francia e Italia) affiancate alla Portaerei a propulsione atomica Truman della classe Nimitz.