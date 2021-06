“Bed in Barocco”: la grande sfida 4 Hotel di Bruno Barbieri fa tappa a Lecce. Ecco le location della puntata

Si tratta del quinto appuntamento, quello del programma condotto da chef Bruno Barbieri, che andrà in onda Giovedì 17 giugno, su Sky e NOW, con le sfide tra gli albergatori di tutta Italia. Ad ospitare il nuovo inedito episodio di 4 Hotel, questa volta, sarà Lecce. A sfidarsi, infatti, ci saranno 4 bed&breakfast molto importanti della zona, che tengono alta la bandiera dell’accoglienza del nostro territorio, in una puntata dal titolo “Bed in Barocco”.

Come sempre, l’esigentissimo e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri e i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi: dopo il check-in, sperimenteranno e metteranno alla prova accoglienza, stile, pulizia, eventuali servizi offerti dall’hotel e l’ospitalità di ciascun albergatore, la loro capacità di trasformare un semplice pernottamento in un’esperienza indimenticabile alla scoperta di un territorio.

Le quattro location protagoniste della puntata

Lecce è la culla del barocco. I turisti che arrivano da fuori ne rimangono subito affascinati, oltre che dalle architetture uniche, anche per il colore unico della pietra leccese. E poi ci sono il cibo, il calore delle persone, la bellezza che fa sognare di non voler andar più via.

Il centro storico ha visto trasformare palazzi, case e antichi magazzini in tante piccole strutture ricettive, che nella puntata di Bed in Barocco, sono le protagoniste della sfida.

• “Amatè suite and rooms”: primo tra tutti il piccolo, ma molto accogliente bed&breakfast di Patrizia, con quattro camere nel centro storico di Lecce, che si sviluppa intorno ad un cortile interno. La proprietaria, leccese doc, è di professione un ingegnere, ma con la passione voltaa al mondo dell’hotellerie. Lo stile è quello tipico di una casa salentina, ma con una rivisitazione moderna.

• “Palazzo Guido”: la seconda location è una dimora storica del 1500 nel cuore della città, molto elegante. Appartenuta da sempre alla famiglia di Geltrude che, dopo aver vissuto per lavoro tra Milano e Pisa, ha deciso da qualche anno di dedicarsi completamente alla ricezione nella sua casa natale, la donna è convinta di poter offrire ai suoi ospiti un’accoglienza unica per rivivere le atmosfere del passato in un palazzo nobiliare dal quale ha ricavato ben sei suite con spa.

• “Vico dei Bolognesi per Palazzo Personè”: terzo sfidante è il bed&breakfast di Francesco nel cuore di Lecce, accanto alla Basilica di Santa Croce e all’interno di una sinagoga. Con la sua famiglia, originaria di Bologna, Francesco e i suoi carsi si sono negli anni innamorati di Lecce e hanno deciso di aprire prima un bistrot, poi una boutique e, infine, questo B&b con sei stanze. L’uomo, dallo stile molto raffinato e stravagante, ha personalmente curato il design della sua struttura, dove si può acquistare tutto quello che si vede.

• “Mantatelurè”: la quarta struttura ricettiva che partecipa alla gara è un bed&breakfast di otto camere situato all’interno di una dimora storica del 1500. Di charme dal perfetto stile salentino e con un bellissimo giardino, la calda accoglienza ti avvolge come il suo nome, che in salentino significa ‘il mantello del re’. Marco, il suo proprietario proveniente da Napoli ha in realtà origini leccesi di adozione, ha aperto otto anni fa e afferma allegramente di sentirsi “più leccese dei leccesi”.

Il tavolo del confronto finale è stato registrato presso la Torre del Parco di Lecce, tutto realizzato nel pieno del rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento da Covid-19.

In onda ogni giovedì, alle ore 21.15 su Sky Uno, canale 108 e sul digitale terrestre al canale 455), il programma di Bruno Barbieri “4 Hotel” è sempre disponibile anche on demand, visibile su Sky Go, smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW.

E questo appuntamento è sicuramente uno di quelli da non perdere, per scoprire nuovi posti della nostra provincia, magari nuove mete e un nuovo tipo di realtà, per i turisti e non solo, dove poter trascorrere in grande relax le vacanze alla volta dell’arte, del clima e dell’ospitalità salentina.