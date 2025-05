16 maggio 1975–16 maggio 2025, Porto Cesareo celebra i 50 anni dall’autonomia

50 anni sono passati da una pagina di storia forte, quella che ha dato inizio all’autonomia del Comune di Porto Cesareo da Nardò. Una data storica, 16 maggio 1975, segna quella svolta e l’amministrazione comunale ha organizzato una tre giorni, dal 16 al 18 maggio prossimi, ricca di eventi tra storia, memoria, cultura, tradizione, arte, preghiera celebrazioni.

Si parte il 16 maggio con la banda musicale itinerante per le vie del paese.

Dalle 9, in modalità itinerante con ritrovo a Palazzo di Città, saranno intitolate nuove strade a persone che in modo differente sono entrate nella storia del paese: Carmelo Martina, poliziotto deceduto in servizio a Roma, alla sua memoria sarà intitolato il tratto da via dei Bacini alla rotatoria di via Circonvallazione.

A Rocco Durante, terzo sindaco di Porto Cesareo, sarà intitolata la Sede Municipale, a Pietro Bettani, storico medico, la passeggiata che va da Via Cosimo Albano a Via Muratori e a Luigi Ferrari e Antonella Parente, coniugi uccisi in casa nel 2014 sarà intitolato il parco giochi in Piazza Alcide De Gasperi.

Alle 11, apertura della mostra fotografica storica presso la chiesetta prospiciente Piazza Antonio Basile ed esposizione di opere della pittrice enoica Arianna Greco, della pittrice Roberta Baldi e dell’artista del mosaico Michela Calasso.

Alle 11.30 celebrazione della Santa Messa in parrocchia con il vescovo mons. Fernando Filograna.

Alle 18, convegno tecnico in piazza Basile dal titolo “50 anni di Porto Cesareo: ricordi, presente e futuro” con il sindaco Silvia Tarantino, i saluti del viceprefetto Claudio Sergi, gli interventi della presidente del consiglio regionale Loredana Capone, dell’on. Gino Lazzari, dell’avv. Pietro Quinto, del consigliere regionale Dino Basile, del vicepresidente della Provincia Fabio Tarantino, del biografo Salvatore Muci.

Saranno insigniti nuovi cittadini onorari: il presidente del Gal Terra d’Arneo Cosimo Durante, il luogotenente Rossano Cremis, il senatore Antonio Gaglione e il parroco don Pasquale Rizzo.

Subito dopo sarà proiettato “Cisaria”, il docufilm realizzato da don Pasta-Daniele de Michele.

Il 17 e 18 maggio, “Festa di gusto”, per tre giorni, con la sagra del pesce, show cooking a cura di Don Pasta, esposizione permanente delle foto storiche e opere pittoriche e mosaici di artiste locali, jam session no stop a cura di tutti i gruppi musicali cesarini e visite guidate gratuite nei gioielli naturalistici di Porto Cesareo a cura del Cea-Centro di Educazione Ambientale.

“Da primo sindaco donna di Porto Cesareo, e alla soglia dei 50 anni – spiega Silvia Tarantino – provo emozione e onore nel celebrare questo momento, la forza della mia comunità, la bellezza di questo angolo di terra disegnato e amato dalla natura e dalla storia. Il mio paese era diventato comune autonomo da poco e io sono nata in casa proprio a Porto Cesareo, per questo il mio cuore batte forte per tutto ciò che per me e per i miei concittadini questo anniversario rappresenta”.