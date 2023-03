10eLotto, marzo ancora generoso con il Salento 50mila euro vinti a Squinzano

Il mese di marzo nel Salento, per quel che riguarda le lotterie, non solo è partito molto bene, ma soprattutto continua a confermarsi generoso con il Salento per quel che riguarda il 10eLotto.

Dopo i 20mila euro vinti a Taviano lo scorso 2 marzo, tempo una settimana che nella giornata di ieri, la fortuna è nuovamente transitata in provincia di Lecce.

A Squinzano, infatti, si festeggia una bella vincita, qui, un fortunato scommettitore, ha centrato un “9 oro”, che ha fruttato la somma di 500mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 736 milioni dall’inizio dell’anno.