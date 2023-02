Comunità di Leverano in festa, Antonio Cagnazzo e Rosa Durante celebrano 70 anni di matrimonio

Ancora pochi giorni e la comunità di Leverano si stringerà in festa intorno ad Antonio Cagnazzo e Rosa Durante.

La coppia, infatti, il prossimo 21 febbraio festeggerà 70 anni di matrimonio

Quella di Antonio (detto Uccio) 89 anni e Rosa 88, è una storia nella storia, un amore nato in gioventù e convolato a nozze il 21 febbraio del 1953, nella Parrocchia SS. Annunziata di Leverano.

La coppia ha avuto quattro figlie Imola, Giovanna (venuta a mancare prematuramente), Anna e Fabiola, sette nipoti e tre pronipoti.

Una vita semplice quella vissuta dai due, entrambi grandi lavoratori, dediti all’agricoltura, con la produzione di olio, vino e la coltivazione di ortaggi.

La loro abitazione, sita in una via centrale della cittadina salentina e impreziosita dai soffitti con le volte a stella, è sempre stata punto di ritrovo di amici e parenti. La loro porta, infatti, è sempre aperta per tutti.

«Nella nostra vita non è mai mancato l’amore. Ci siamo conosciuti vicino la casa dei miei genitori e io rimasi subito colpita dal bel ragazzo con il maglione bianco e gli occhi azzurri – racconta nonna Rosa – e da quel giorno non ci siamo mai lasciati. Il segreto? Volersi bene e rispettarsi. Ogni scelta è sempre stata condivisa e a tenerci uniti c’è stato sempre un profondo “senso della famiglia”».

«Un amore che hanno saputo diffondere, unito al loro calore, alla loro presenza costante e alla loro capacità di rappresentare il presente e insieme il passato – sottolineano i nipoti. A nome di tutti i familiari, li ringraziano per averci dato un prezioso esempio di vita e di amore».