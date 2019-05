Avvocati, al via la due giorni del giudizio. Oggi e domani si vota per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine

Dopo polemiche, “corsi e ricorsi”, rinvii (le date stabilite in precedenza erano quelle del 17 e 18 gennaio scorsi), presunte posizioni di incandidabilità, la resa dei conti è arrivata e, finalmente, urne aperte e via alle votazioni.

Nella giornata di oggi, mercoledì 8 maggio e domani, giovedì 9 maggio, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2019/2022.

Le urne saranno aperte, in entrambe le giornate, dalle 8.30 alle 14.30, presso l’aula magna “Vittorio Aymone” della Corte d’Appello del Tribunale di Viale de Pietro, a Lecce.

Gli aventi diritto al voto

Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti nell’albo e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti. Sono esclusi gli avvocati sospesi dall’esercizio della professione per qualsiasi ragione.

Elenco dei candidati

Sono 55 candidati che concorrono fare parte del Consiglio: Roberta Altavilla; Luciano Ancora; Giovanni Bellisario; Simona Bortone; Laura Bruno; Vincenzo Caprioli; Luigia Fiorenza; Giuseppe Gallo; Andrea Lanzilao; Paolo Marseglia; Viviana Patrocinio; Cosimo Rampino; Maurizio Valentini; Raffaele Fatano; Antonio Sergi; Luigi Massimiliano Aquaro; Salvatore De Mitri; Massimo Maria Zecca; Marco Luigi Elia; Cristian Primiceri; Giovanna Accogli; Federico De Pascalis Mazzarella; Anna Maria Caracciolo; Oronzo Mario Ingrosso; Antonio Tommaso De Mauro; Silvio Bonea, Isabella Fersini; Simona Guido; Sergio Limongelli; Annarita Marasco; Alessandro Orlandini; Rita Perchiazzi; Cristiano Solinas; Tommaso Stefanizzo; Amilcare Tana; Cinzia Vaglio; Silvio Verri; Arcangelo Corvaglia; Luigi Piccinni; Luisa Carpentieri; Stefano Rizzelli; Alfonso Stefanizzi Parente; Andrea Conte; Gian Gaetano Caiaffa; Luigi Renna; Gabriele Ciardo; Carmerita Lagioia; Germana Spedicato; Patrizia Russo; Maria Scardia; Angelo Quarta Rizzato; Salvatore Donadei; Demis Lofari; Ombretta Renzo; Marco Tarantino.

Si vota elettronicamente

Sarà elettronico il voto che i legali esprimeranno. È la prima volta che il Foro di Lecce utilizzerà questa modalità. Si tratta di una procedura semplice, veloce e sicura. L’indicazione di tutti i passaggi è contenuta nella demo pubblicata sul sito dell’Ordine (www.ordineavvocatilecce.it).

La procedura

Ciascun elettore dovrà seguire le indicazioni del personale incaricato e recarsi presso uno dei seggi adibiti al riconoscimento; dovrà poi mostrare agli scrutatori il badge dell’Ordine oppure la tessera sanitaria o il documento di riconoscimento. Se si è abilitati alla votazione, il monitor all’interno della cabina si attiverà selezionando “Voto per candidato” verrà visualizzato l’elenco dei candidati.

I candidati sono ordinati secondo la presentazione della candidatura e contenuti su una o più pagine. Si possono esprimere fino a 14 preferenze e viene effettuato automaticamente il controllo del terzo di genere: si possono votare massimo 2/3 (9) dei candidati dello stesso genere. Per votare, toccare le caselle dei candidati scelti che, una volta selezionate, diventeranno di colore rosso. Per annullare una selezione, toccare nuovamente la casella scelta e premere quindi la freccia in basso a destra per continuare. Arrivati all’ultima schermata viene presentato l’elenco dei candidati votati e se si vogliono effettuare cambiamenti bisognerà toccare il tasto “indietro” situato in basso a sinistra. Per chiudere le operazioni di voto toccare il tasto “Chiusura di votazione”. Dopo aver toccato il tasto di chiusura, verrà chiesta una ulteriore conferma e si dovrà scegliere tra due opzioni: “toccare sì per confermare la selezione”, “toccare no” per modificare la selezione. A questo punto i giochi sono fatti: si dovrà ritirare la ricevuta che uscirà dalla stampante all’interno della cabina. Se si desidera controllare il voto espresso, basterà sollevare leggermente un lembo della ricevuta facendo attenzione a non strapparlo. Infine, bisognerà inserire la ricevute nell’urna.