Sciopero nazionale del trasporto pubblico, 24 ore di disagi per rivendicare diritti

L’8 novembre 2024 il trasporto pubblico locale si fermerà per uno sciopero nazionale di 24 ore, proclamato dai sindacati per denunciare le condizioni lavorative sempre più precarie e l’inadeguatezza dei servizi offerti ai cittadini. Aderiscono all’ iniziativa i lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferro.

Le ragioni della protesta

I motivi alla base di questa decisione sono molteplici e riguardano da vicino sia i lavoratori del settore che i cittadini utenti. I sindacati denunciano:

– Mancanza di investimenti: negli ultimi anni si è assistito a una progressiva riduzione dei finanziamenti destinati al trasporto pubblico, con conseguente deterioramento delle infrastrutture e dei servizi;

– Condizioni lavorative precarie: i lavoratori del settore lamentano salari bassi, carichi di lavoro eccessivi, turni massacranti e un aumento degli episodi di violenza;

– Scarsa qualità del servizio: la carenza di personale e la vetustà dei mezzi hanno portato a un peggioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini, con ritardi, cancellazioni e sovraffollamento;

– Mancato rinnovo del contratto: il rinnovo del contratto nazionale di lavoro è bloccato da tempo, con conseguenti mancati aumenti salariali e peggioramento delle condizioni contrattuali.

Le conseguenze per i cittadini

Lo sciopero avrà inevitabili ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini, con disagi che potrebbero protrarsi per l’intera giornata dell’8 novembre. Si prevedono:

– Riduzione o sospensione delle corse: bus, tram e metro subiranno forti riduzioni di servizio, con possibili cancellazioni di corse, soprattutto nelle ore di punta;

– Aumento dei tempi di attesa: anche per i pochi mezzi in circolazione, si prevedono ritardi e maggiori tempi di attesa alle fermate.

– Difficoltà negli spostamenti: per raggiungere il luogo di lavoro, la scuola o gli appuntamenti sarà necessario pianificare con largo anticipo gli spostamenti e valutare alternative al trasporto pubblico.

Un appello per il futuro del trasporto pubblico

Con lo sciopero, i sindacati lanciano un appello alle istituzioni affinché si intervenga per garantire un futuro sostenibile al trasporto pubblico. Sono necessarie maggiori risorse economiche, un rinnovo del contratto nazionale di lavoro e misure concrete per migliorare la qualità del servizio e la sicurezza dei lavoratori.

Le parole dei sindacati

“Siamo consapevoli dei disagi che ci saranno il giorno dello sciopero – affermano i sindacati – ma è lo stato in cui versa il settore che crea disagio ai cittadini ogni giorno, tutti i giorni!”.

Cosa fare

Per limitare i disagi causati dallo sciopero, si consiglia di:

– Informarsi: consultare i siti web e le app delle aziende di trasporto pubblico per conoscere gli orari e le tratte garantite;

– Pianificare gli spostamenti: valutare l’utilizzo di altri mezzi di trasporto, come la bicicletta, l’auto o il car sharing;

– Lavorare da remoto: se possibile, optare per lo smartworking.

– Essere pazienti: lo sciopero è uno strumento di protesta legittimo e può causare dei disagi temporanei.

Un futuro migliore per il trasporto pubblico

Lo sciopero dell’ 8 novembre è un segnale forte che non può essere ignorato. È necessario un cambio di rotta per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente, sicuro e sostenibile, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori.