“A call for the citizens”, a Ruffano realizzato un ponte tra scuola e cittadinanza

Valorizzare l’identità culturale di Ruffano attraverso un’esperienza di apprendimento attivo fuori dalle mura dell’aula. Questo l’obiettivo di “A call for the citizens”, il progetto dell’Istituto Comprensivo del comune del Sud Salento, che questa settimana ha visto protagonisti, nell’ambito delle attività scolastiche di Educazione Civica, studenti della scuola secondaria.

Da martedì 21 a venerdì 24 gennaio, sotto la supervisione di docenti e adulti volontari, gli allievi hanno dato vita ad una campagna porta a porta in cui, col supporto di ben mille e 600 cartoline da loro stessi realizzate, hanno costruito un ponte tra scuola e cittadinanza, all’insegna della valorizzazione dei beni comuni.

Alla base dell’incontro con i cittadini, uno scambio: una cartolina in dono, dedicata ad un bene comune da salvare, in cambio di un ricordo, un racconto, una testimonianza per ricostruire la trama della tradizione orale legata al mondo del passato.

Tante le porte apertesi dinanzi a studenti tra Ruffano e Torrepaduli e tante e tanti i testimoni orali che hanno prestato con grande piacere (e dovizia di particolari) la loro memoria storica ai più giovani, trasmettendo dei preziosi tasselli d’identità culturale della nostra terra.

“A call for the citizens” è stata realizzata grazie ad una rete di volontari, composta dalle locali Polizia Municipale, Protezione Civile e Guardie Ambientali e dalle associazioni Kairòs e Pari. L’iniziativa è stata sposata dall’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune Angela Rita Bruno