A Carpignano Salentino è ‘Effetto 40ena: eventi collaterali. Contagi Di – versi’

Sarà trasmesso nel tardo pomeriggio di oggi 4 marzo a partire delle ore 17.00 a Carpignano e Serrano, dalla pagina Facebook del Comune (https://www.facebook.com/CarpignanoSalentino/) e contemporaneamente in audio diffusione per tutto il territorio comunale, il secondo appuntamento di EFFETTO 40ENA – eventi collaterali.

Effetto 40ena: eventi collaterali. Contagi Di – versi

Il “non evento” è realizzato a cura dell’assessorato alla cultura del Comune di Carpignano Salentino.

Dopo le esibizioni di sabato scorso di alcuni musicisti carpignanesi e serranesi, questa volta è il turno della poesia: il momento clou dell’evento sarà infatti rappresentato dalla trasmissione, sia in onde sonore che in diretta Facebook, di alcuni versi declamati dai poeti che nel corso degli anni hanno preso parte alle varie edizioni de “L’Olio Della Poesia”, celebre appuntamento letterario annualmente organizzato dal nostro comune e che, in questa circostanza così “diversa”, hanno voluto ricambiare l’ospitalità del nostro piccolo centro con inediti versi poetici.

Non mancheranno, tra intermezzi musicali, anche letture e contributi poetici di alcuni cittadini o di semplici amici profondamente legati a Carpignano e Serrano.

L’Amministrazione di Carpignano Salentino ricorda che si può partecipare all’evento solo rimanendo nelle proprie case, affacciati dai balconi, o attraverso i social media.