Al Deledda di Lecce ‘A Testa Alta’, presentata la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere

A testa alta! Così stamattina le alunne, gli alunni, i docenti ed il dirigente scolastico Raffaele Capone dell’Istituto Tecnico Grazia Deledda di Lecce hanno affrontato il tema della violenza di genere nella giornata internazionale contro ogni forma di violenza sulle donne. Sì, a testa alta come il nome della campagna di sensibilizzazione che è stata presentata nell’occasione dall’associazione Anna&Valter, dal Movimento Sveglia e dal Network Impresa Mamma. Testimonial della campagna di comunicazione patrocinata dalla Polizia di Stato, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce i giornalisti Alina Spirito e Pierandrea Fanigliulo.

“Una donna che cammina a testa alta, perché sa cos’è il dolore, ma vuole dimostrare che, nonostante tutto, si può ricominciare ed avere coraggio: coraggio di affidarsi a chi le può aiutare, coraggio di rialzarsi e riprendere a camminare”: questo il claim dell’iniziativa, attivata oramai da qualche mese e che ha già visto diversi eventi collaterali a sostegno.

Il Presidente della Associazione Anna&Valter, Alfredo Fiorentino e il Segretario di Sveglia, Raffaele Pinto hanno ringraziato pubblicamente l’Istituto Deledda per la disponibilità manifestata, nel pieno convincimento che quello della violenza sulle donne sia un tema su cui non si possa più tacere, su cui non è dato mettere il silenziatore. Bisogna invece parlarne sempre di più, anche oltre la giornata del 25 novembre. Presto, infatti, ci saranno altre iniziative; una delle prime, il 3 dicembre alle Officine Cantelmo di Lecce alle ore 18.00 dove sarà presentato il libro di Alessandro Staiano ‘Il pianto del lupo’ che vede come protagonista una donna, una donna guerriera.

Il messaggio deve arrivare forte e chiaro per dire no al silenzio – hanno detto all’unisono gli organizzatori – e dire alle donne che si può e si deve denunciare. Nel corso dell’evento di oggi presso l’Istituto Grazia Deledda di Lecce sono state proiettate le testimonianze della micro inchiesta legata alla campagna #ATestaAlta, testimonianze di donne che hanno subito violenza e sono state vittime della tratta e hanno voluto alzare la voce facendosi e dando coraggio. Un grande riconoscimento va anche a quelle istituzioni e a quegli enti che non si nascondono e che nel momento del bisogno e delle difficoltà aiutano e accolgono le donne vittime di violenza e i loro figli.