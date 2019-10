“Si lamentano che Gallipoli è sporca, poi abbandonano rifiuti per strada”. Lo sfogo del sindaco Minerva contro alcuni concittadini

«È facile urlare ai quattro venti quanto sia sporca Gallipoli per poi comportarsi in questo modo. Non posso più tollerare i commenti da parte degli stessi cittadini in cui giudicano lo sporco in città e l’inadeguatezza del sistema se poi, in prima persona, si contribuisce a rendere la città una discarica».

Sono parole dure quelle del primo cittadino della “Perla dello Ionio” Stefano Minerva che ha deciso di lavare i panni sporchi non in casa, ma in piazza…diffondendo le foto di uno ‘sporcaccione’ immortalato da una delle tante foto-trappole installate sul territorio per pizzicare i comportamenti poco amici dell’ambiente. Gesti deplorevoli, “vergognosi” come li ha bollati Minerva non trovando altre parole per definire lo scempio commesso, a quanto pare, da un cittadino. Da parte di chi dovrebbe amare la città.

«Dirlo, dimostrare con le immagini e testimoniare, forse, può essere il vero inizio di questa battaglia culturale» sostiene il Sindaco che, più volte, attraverso i social e gli articoli di giornale, ha invitato la cittadinanza ad osservare le normative e le comuni regole del vivere civile. A volte, però, gli appelli cadono nel vuoto. E non servono a ‘fermare’ gli incivili che, convinti di farla franca, continuano ad abbandonare rifiuti, creando delle piccole discariche a cielo aperto che sono, inutile negarlo, un brutto biglietto da visita per i salentini e i turisti che affollano la Città Bella, d’estate come d’inverno.

«Grazie al lavoro del Comandante Antonio Morelli e di tutto il Corpo di Polizia Municipale che lavora anche fuori dall’orario di servizio abbiamo la testimonianza che la prima causa dell’incuria della nostra “amata” città, siamo noi, abitanti di Gallipoli» ha dichiarato il Sindaco Minerva rendendo noto uno (dei tanti, purtroppo) episodi che si sono verificati sul territorio, dove sono attive le fototrappole.

«Pugno di ferro contro tutti questi furbetti: i controlli sono attivi e continueranno in tutte le zone della città. Non ci sono sconti per chi non rispetta Gallipoli» conclude Minerva.