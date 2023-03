“Abbracciata Collettiva”, torna l’evento a sostegno della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo

Dopo gli anni di assenza dovuti alla pandemia da covid-19, presso la piscina “Feel Good” di Cellino San Marco, torna “Abbracciata Collettiva” la manifestazione nata con lo scopo di sensibilizzare sul tema della disabilità e in particolare dell’autismo che durerà ininterrottamente per 30 ore a partire dall’1 aprile.

L’iniziativa consiste nel nuotare, galleggiare o stare nella corsia di una piscina per un tempo minimo di 15 minuti, insieme ai ragazzi che nel corso dell’anno svolgono la Terapia Multisistemica Acquatica, il metodo Caputo-Ippolito.

I partecipanti, dovranno comunicare all’assistente bagnante il proprio nome e i metri trascorsi in vasca, questi rappresenteranno simbolicamente il tentativo di avvicinarsi alle problematiche delle famiglie dei bambini con disturbo dello spettro acustico.

La portata della manifestazione sarà nazionale e si svolgerà nella principali città d’Italia che aderiranno all’iniziativa.

I proventi raccolti dalle donazioni saranno devoluti alle famiglie dei ragazzi affetti da autismo per offrire loro la possibilità di effettuare la TMA durante l’anno. Così facendo si cercherà di ridurre il costo mensile che le famiglie sostengono per garantire la terapia ai propri figli.

Ogni partecipante, se ne ha conoscenza, potrà stabilire a chi devolvere direttamente il proprio contributo. Così come ogni famiglia potrà portare alla manifestazione il maggior numero di partecipanti che, nuotando, contribuirà a sostenere i costi per l’assistenza.