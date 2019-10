Quattro salentini a X Factor, gli “Accasaccio” conquistano i giudici e volano ai bootcamp

Da quattro comuni in provincia di Lecce al palco di X Factor il passo è breve. Sulla scena del programma in onda su Sky Italia, si è esibito il quartetto salentino “Accasaccio”, conquistando pubblico e giudici. E con quattro “sì” dei giudici, si conquistano di diritto un posto nella prossima fase del talent show.

È stata una cover di Adriano Celentano a guadagnarsi l’approvazione di Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel, giudici di questa edizione. Con il brano “Susanna” non c’è stato alcun dubbio sul verdetto per i ragazzi salentini. Ed ora, per la prossima fase, dovranno confrontarsi con altri 11 gruppi ai bootcamp di X Factor. A decidere chi riuscirà a spuntarla fino agli Home Visit, ultima fase di selezione prima dei live show, sarà Samuel dei Subsonica, che per quest’anno si occuperà della categoria Gruppi.

La formazione del gruppo raccoglie quattro membri originari da comuni della provincia di Lecce. Gianmarco Monteforte (voce, ukulele e tamburello), Emilio Maggiulli (chitarra e voce), Peppe Giannuzzi, (violino elettrico) e Diego Martino (batteria) insieme suonano “brani inediti che miscelano ritmi patchanka-raggae a quelli folk salentini, suoni sintetici a quelli aborigeni australiani, fraseggi e ritmiche di chitarra e ukulele a quelli di un violino virtuoso e liriche melodiche e corali, energiche ed espressive”.

I pezzi di Battisti a quelli di Celentano, ma anche Carosone, Manu Chao, Marley e McFerrin, si intrecciano, quindi, con tipiche melodie salentine. E sono stati i ritmi travolgenti e le anime energiche a conquistare i giudici e il pubblico di X Factor.