275, firmato l’Accordo di Coesione. In dote 239milioni per la realizzazione del secondo lotto

Nella giornata di oggi, si è firmato l’Accordo di Coesione tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Governatore di Puglia Michele Emiliano, alla presenza del ministro e neo Vice Presidente dell’Unione Europea Raffaele Fitto, che ha trasformato in realtà un obiettivo che il Capo di Leuca attende da tempo.

Il Fondo di Sviluppo e Coesione porta in dote, infatti, 239 milioni di euro per l’ammontare necessario alla realizzazione del secondo lotto della Strada Statale 275 Maglie-Leuca e, nello specifico, il tratto ricompreso tra Tricase e Leuca.

Il Salento ha così decisamente e convintamente imboccato la strada giusta, grazie a un impegno governativo che ha recepito le istanze di tanti cittadini impegnati in una battaglia di civiltà.

“Questo snodo nevralgico, che oggi vedrà una filiera istituzionale compatta, rappresenta un tassello di una teoria di buone notizie che finalmente si affacciano sul cielo del Capo di Leuca”, afferma Biagio Ciardo del Coordinamento Comitati e Associazioni Pro SS275

“Dopo la consegna dei lavori del primo lotto (Maglie-Tricase) avvenuta nelle scorse settimane e la fase di picchettamento del cantiere, proprio nella giornata di ieri sono concretamente iniziati i lavori del raddoppio. Per di più, nei prossimi giorni si svolgerà la conferenza dei servizi per il via libera al progetto del secondo letto, che segue l’approvazione delle deliberazioni da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni interessati dal tracciato e che, evidentemente, con lo stanziamento di oggi, assume un peso specifico preminente.

Alla luce di tutto questo non può essere taciuta l’imprevedibilità del destino.

In questo caso, infatti, la storia della Maglie-Leuca si è fortemente intrecciata con la figura istituzionale di Raffaele Fitto.

Chi vuol fare un esercizio di onestà intellettuale e di buona memoria non può non ricordare che nel 2004 proprio Raffaele Fitto, da Presidente della Regione Puglia, stanziò i primi fondi per la realizzazione dell’arteria; nel 2009 da Ministro degli Affari Regionali intervenne con un ulteriore finanziamento e si fece promotore della definizione di un accordo con la Regione, all’epoca guidata da Nichi Vendola; oggi, tra gli ultimi atti da Ministro con delega anche ai Fondi di Coesione, prima di assumere ufficialmente la carica di Vice Presidente Vicario della Commissione UE, Raffaele Fitto non solo è l’artefice principale della firma dell’accordo tra la Presidente Meloni ed il Presidente Emiliano, ma, ha anche voluto fortemente che in tale provvista finanziaria rientrassero i fondi necessari per il completamento della S.S. 275.

Tutto ciò appalesa chiaramente la sua tenacia personale, politica ed istituzionale volta alla realizzazione di una infrastruttura essenziale per il Salento. Un congedo ministeriale che non poteva che consegnare un lascito migliore per il Capo di Leuca.

Questi sono i dati oggettivi e inconfutabili. I lavori del primo lotto sono iniziati, le procedure del secondo lotto sono a buon punto, i finanziamenti sono a disposizione: abbiamo il futuro nelle nostre mani e ce lo terremo stretto”.