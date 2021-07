“Accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”, aperte le iscrizioni al master del Dipartimento di Scienza Giuridiche

Si sono aperte nella giornata di ieri e lo resteranno sino al 15 settembre, le iscrizioni al Master di II livello in “Accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie” organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del salento in collaborazione con la Asl di Lecce.

Fortemente voluto dal Direttore Luigi Melica al fine di arricchire l’offerta formativa post lauream, il Master – a sua volta diretto Pier Luigi Portaluri – annovera nel suo consiglio scientifico sia giuristi, sia ingegneri ed economisti oltre a Rodolfo Rollo, che è a capo dell’Azienda Sanitaria Locale salentina.

L’accreditamento nell’erogazione dei servizi sanitari da parte delle strutture sia pubbliche, sia private, rappresenta uno strumento per il miglioramento continuo nella qualità delle prestazioni, dell’efficacia e dell’appropriatezza della pratica clinica e delle scelte organizzative, nonché nell’uso delle risorse.

Nel nostro sistema, l’accreditamento è stato introdotto con le riforme del Servizio sanitario nazionale degli anni ’90 allo scopo di individuare, sulla base di predefiniti criteri di qualità, i soggetti erogatori per conto e a carico del Servizio stesso. La scelta italiana è stata quella di adottare un sistema di accreditamento a regolazione pubblicistica affidato alle Regioni e alle Province autonome, tenute a individuare i requisiti di qualità, stabilire le procedure di rilascio e il sistema dei controlli.

Il Master si propone di formare competenze di elevato livello a contenuto tecnico-giuridico, sanitario, economico e ingegneristico, necessarie sia per coloro che intendono ricoprire la figura professionale di valutatore, sia per coloro i quali afferiscono a strutture soggette a valutazione, sia infine per chi svolge funzioni di controllo e valutazione in materia di accreditamento delle strutture sanitarie. In particolare, offre la possibilità di acquisire competenze specialistiche necessarie all’iscrizione all’Albo dei valutatori per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui alla disciplina prevista dalla l.r. pugliese n. 9/2017 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie”).

Il Master è rivolto a manager e dipendenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, consulenti, liberi professionisti, avvocati, ingegneri, economisti, operatori interni ed esterni al Sistema sanitario, affinché sappiano acquisire conoscenze specialistiche, autonomizzandosi nella gestione delle procedure di accreditamento. I partecipanti al Master, infatti, apprenderanno le tecniche per attivare e concludere positivamente le procedure di accreditamento per poi mantenere il risultato conseguito.

Interessati al Master sono, peraltro, anche gli amministratori di enti previdenziali e territoriali, i quali ritengano opportuno impegnarsi per l’attivazione sul territorio di una struttura sanitaria di elevata qualità.

Il corso durerà un anno, a partire prevedibilmente dal prossimo mese di dicembre. Il programma didattico si articola in nove moduli, che spaziano dai principi generali del diritto sanitario alle tematiche specifiche dell’accreditamento, quali per esempio i requisiti di ottenimento, la valutazione e il controllo di qualità, la remunerazione dei servizi sanitari e sociosanitari.