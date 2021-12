“Aci ti guida con il Cuore”, al via l’iniziativa di Automobile Club per i piccoli pazienti del “Fazzi”

Come sempre, al primo posto, i bambini. Per il terzo anno consecutivo, l’Automobile Club Lecce ha deciso di dedicare l’iniziativa “ACI ti guida con il cuore” – realizzata in collaborazione e con il sostegno di ACI Ready2Go- ai piccoli pazienti dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

L’Ente ha tra le mission istituzionali anche la progettazione e la realizzazione di attività di educazione stradale, al fine di formare cittadini e utenti della strada più consapevoli. Tali progetti sono rivolti agli studenti di ogni ordine e grado e grazie all’edizione 2021 di “Aci ti guida con il cuore” anche i giovanissimi degenti dei reparti di pediatria e di chirurgia pediatrica potranno partecipare.

L’idea rientra nell’ambito del protocollo d’intesa con Tria Corda- Solo per Loro che opera la realizzazione del Polo Pediatrico del Salento. Ai due reparti saranno donati alcuni tablet con cui i piccoli pazienti potranno seguire da remoto i corsi gratuiti organizzati e svolgere altre attività istruttive e ricreative. Ai pazienti più piccoli saranno, invece, forniti strumenti e materiali didattici per un primo approccio ludico alla sicurezza stradale.

“L’obiettivo principale è quello di contribuire a rendere più accettabile e serena la permanenza in ospedale con occasioni di svago per i bambini ricoverati e per le loro famiglie – ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club Aurelio Filippi Filippi. Consentire loro di apprendere in maniera divertente nozioni principali di educazione stradale siamo certi che li arricchirà di uno strumento prezioso per affrontare la vita come utenti della strada”.

Le dotazioni saranno consegnate ufficialmente – alla presenza del numero uno di Aci, del Direttore Generale Asl di Lecce Rodolfo Rollo e dei dirigenti responsabili di pediatria Pasquale Paladini e di chirurgia pediatrica Michele Pagliarulo – il prossimo 7 dicembre alle ore 10.30 nell’atrio del reparto di pediatria. Sarà un momento di incontro per condividere un gesto di positività e di incoraggiamento, affinchè d’ora in poi i piccoli pazienti possano trascorrere la loro degenza potendo usufruire di moderni ed utili strumenti educativi e di gioco.

“Ringrazio sentitamente l’Automobile Club Lecce – ha dichiarato Rollo – per questa donazione che allieterà il ricovero dei nostri piccoli Pazienti. Ringrazio ACI anche per l’attenzione con la quale guarda al nostro territorio e alla nostra Azienda sanitaria. La sua generosità verso i percorsi di cura dei più piccoli profuma di vita e di speranza”.

Seguirà, alle ore 11.00, l’erogazione di un mini corso di educazione stradale nel corso del quale saranno presentati i “supereroi” ACI della sicurezza.

“La salute e la sicurezza dei bambini vengono prima di tutto – ha sottolineato il Direttore dell’Automobile Club Lecce Francesca Napolitano. Da molti anni ACI si occupa di educazione stradale. Attualmente l’offerta formativa si compone di 12 corsi differenziati a seconda del target cui sono destinati e disponibili sulla piattaforma “Edustrada”, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’istruzione”.