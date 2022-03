Trivellato, concessionaria Mercedes-Benz, smart e AMG: l’innovazione guida 100 anni di stori

Con Gruppo Trivellato, la praticità del web si unisce all’autorevolezza di ben 14 sedi collocate in tutto il territorio veneto. La concessionaria Mercedes-Benz, smart e AMG, da un secolo si impegna per soddisfare le necessità di ogni cliente, fornendo auto nuove, usate, aziendali o a km 0. Un team formato da oltre 400 esperti del settore, servizi esclusivi come Custom Lab o Pick Up & Delivery vanno a completare una proposta già competitiva.

Visitando il portale ufficiale Trivellato.it l’utente incontra l’intero stock della concessionaria, aggiornato in tempo reale. Centinaia di veicoli in pronta consegna sono accompagnati da immagini, tour virtuali e schede descrittive dettagliate, in cui è possibile scoprire tutte le specifiche del modello desiderato, ad esempio Mercedes EQA prezzo o Mercedes EQB prezzo.

Grazie alla professionalità di un gruppo formato da più di 400 professionisti, Trivellato è in grado di fornire un servizio completo, che copre sia la fase pre che post-vendita. Non è un caso se si è aggiudicato il premio di miglior Concessionario in Italia nella classifica “Mercedes-Benz CSI Sales 2021”, che rileva la soddisfazione degli acquirenti.

I marchi trattati dall’azienda sono Mercedes-Benz, AMG, Mercedes-Benz Certified e smart. Tra i veicoli che hanno riscosso il maggior successo fra gli appassionati figurano sicuramente Mercedes Classe A, Classe B o GLA. Ma anche le elettriche della Stella, ad esempio EQB, EQA o Mercedes EQC prezzo.

La sezione “Preferiti” del sito consente di salvare le proposte più interessanti, creando anche liste personalizzate. Mentre con un tap su “Avvisami se cambia il prezzo” si ricevono notifiche riguardo a novità e offerte vantaggiose.

Nel novero delle iniziative curate dall’azienda non si può non citare il Progetto Custom Lab. È concepito per tutti coloro che desiderano viaggiare su una vettura unica. Permette, infatti, di personalizzare la propria Mercedes AMG con cerchi speciali, elementi aerodinamici o verniciature.

Versando un acconto di soli 250 euro, il cliente ha l’opportunità di prenotare il suo nuovo veicolo online, tenendolo bloccato per tre giorni. Per il ritiro, può recarsi direttamente in showroom o approfittare del servizio di consegna presso la propria città di residenza.

E proprio il 2022 segna il centenario di Trivellato. Nel corso di un secolo molte cose sono cambiate, ma l’automobile, simbolo per eccellenza di libertà e viaggio, è sempre stato il fil rouge che ha guidato l’intero progetto. Insieme al valore dell’innovazione, che ha attraversato tre generazioni di imprenditori per portare a un gruppo con 14 sedi e 400 professionisti che operano con competenza e passione.

L’innovazione si lega alla sostenibilità, vero e proprio mantra dell’azienda, che diventa un beneficio reale a favore del territorio. E non solo con la mobilità green, ma anche con altre iniziative come il progetto “Trivellato per il territorio”: ogni auto acquistata diventa un nuovo albero piantato nelle zone dell’Altopiano di Asiago colpite dal ciclone Vaia. Oltre 3000 gli alberi riforestati in un solo anno.

E sempre in relazione al territorio, “il 2022 vuole essere anche l’occasione per ribadire l’opera di promozione della città di Vicenza, a partire dall’ormai tradizionale appuntamento con il Vicenza Jazz Festival, uno degli eventi di punta del calendario vicentino e internazionale, che ci ha visti tra gli ideatori e sostenitori fin dalla sua genesi, più di 25 anni fa”, ha dichiarato Luca Trivellato, Amministratore Delegato del Gruppo.