Dai cardigan alle camicie, l’abbigliamento Marina Militare Sportswear è sinonimo di unicità e stile senza tempo

Condotto dai valori di passione, onore, spirito di abnegazione e dedizione, Marina Militare Sportswear è un celebre marchio italiano, espressione dell’azienda fiorentina ICCAB. La società, potendo contare su un’esperienza in ambito fashion di oltre mezzo secolo, unita a dedizione e impegno costante, ha potuto stringere importanti collaborazioni, con tantissimi brand conosciuti ed apprezzati. In questo contesto s’inserisce la partnership con la Marina Militare Italiana, da cui prende forma il progetto Marina Militare Sportswear.

Dalle giacche ai cardigan, passando per felpe, camicie, t-shirt, pantaloni e gilet. Nell’offerta del brand italiano s’incontrano decine di proposte, accuratamente selezionate per rispondere alle richieste di ogni amante della moda militare.

Le collezioni, non a caso, traggono proprio ispirazione dal mondo della Marina Militare: una realtà fatta di passione, onore, spirito di abnegazione, storia e prestigio. Uniche, di altissima qualità e rifinite nei minimi dettagli, sono anche eco-friendly e rispettose dell’ambiente, poiché realizzate con materiali riciclati e in fibra organica.

Perfettamente in linea con le ultime tendenze dell’ambito fashion, i capi d’abbigliamento firmati Marina Militare Sportswear sono ideati per un pubblico ampio e variegato. Raccontano l’amore per gli oceani, per il mare e il rispetto per la natura, ma anche la libertà, la voglia di scoprire il mondo e la navigazione, adattandosi alle diverse occasioni quotidiane. Senza dimenticare, poi, che sono arricchiti da fregi, insegne e scudetti originali, garanzia assoluta di autenticità ed esclusività.

L’esperienza d’acquisto su www.marinamilitare-sportswear.com è resa ancor più vantaggiosa da diverse caratteristiche. Riduzioni mensili e offerte periodiche portano ad un concreto risparmio sui costi di listino ufficiali.

Quanti, invece, desiderano fare un regalo originale, in modo confortevole e rapido, non potranno che apprezzare le esclusive Gift Card Marina MilitareSportswear, disponibili sia in versione classica che digitale.

Il servizio di assistenza multi-canale, immersivo e dedicato, è sempre pronto a fornire consigli, indicazioni utili e informazioni preziose ai clienti. Il team di esperti può essere contattato tramite numero telefonico (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00), WhatsApp, indirizzo e-mail, chat e form online.

Le modalità di transazione implementate sullo store digitale sono carta di credito, PayPal e Scalapay, una soluzione che consente di dilazionare il pagamento in tre rate. Le spedizioni, infine, vengono effettuate sia in Italia che in tutto il mondo. Nel nostro Paese diventano gratuite per importi di oltre 80 euro e sono portate direttamente a casa del cliente da corriere espresso, entro 48 ore.

Desideri ricevere uno sconto del 10% per il prossimo ordine online e scoprire interessanti novità sul mondo Marina Militare Sportswear? Basta sottoscrivere la newsletter su www.marinamilitare-sportswear.com.