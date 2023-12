A Natale brilla ancora di più il fascino dei gioielli Luca Barra

Quale occasione migliore del Natale per donare un gioiello che abbia qualcosa di unico e distintivo? Con Luca Barra trovare il prodotto giusto è più semplice, grazie a una selezione incentrata su gioielleria e orologeria di tendenza, disponibile su www.lucabarra.it. E con la promozione attiva fino al 31 dicembre, chiunque acquista due articoli per almeno 34 euro riceverà in regalo un portagioie.

Realtà giovanile e dinamica, attiva dal 2009 nel settore del gioiello fashion, Luca Barra ha dato forma ad un’offerta completa e raffinata che spazia dai bracciali alle collane, passando per anelli, orologi, cavigliere, charms, portachiavi e orecchini.

Espressione di un ottimo rapporto qualità/prezzo, consentono a chi le indossa di valorizzare al meglio il proprio stile e la propria personalità. L’obiettivo che guida l’impresa italiana, infatti, è proprio quello di permettere ad ogni cliente di trovare il gioiello perfetto, che esprima personalità e carattere.

Con un click su “Idee regalo”, invece, s’incontrano bijoux capaci di stupire e sorprendere in tantissime occasioni speciali: compleanno, gioielli natalizi, laurea, anniversario. Dedicati alla mamma, al papà, alle amiche e non solo, sono concepiti per ricordare per sempre quei momenti che hanno un significato magico.

A condurre il processo di creazione dei gioielli vi sono diversi valori imprescindibili, come la passione per la tradizione e per la bellezza delle forme e dei materiali. Nascono così bijoux eleganti e di tendenza, capaci di trasformarsi in autentici compagni di vita, da sfoggiare con fierezza in ogni occasione quotidiana.

Accompagnati da una garanzia di 24 mesi e realizzati in acciaio, materiale resistente e versatile, che non si scolorisce col tempo e che non provoca reazioni allergiche, i gioielli Luca Barra vengono consegnati in 24/48 ore lavorative e i costi di spedizione si azzerano per importi superiori a 29 euro.

PayPal, carta di credito, bonifico bancario e opzioni rateali con Scalapay sono le modalità di pagamento tra cui l’utente può scegliere, garanzia di sicurezza e massima trasparenza. Senza scordare, poi, che è prevista l’opportunità di approfittare del reso gratuito. Prerogative, infine, confermate dalle oltre 2.300 opinioni sulla piattaforma Recensioni Verificate, che si distinguono per l’ottimo rating medio di 4,9 su 5.