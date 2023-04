Scegliere i giusti strumenti di scrittura

Per la scrittura, si sa, dobbiamo utilizzare le migliori penne e strumenti per scrivere, che ci rendano agevole e veloce questa operazione.

Tipi di penne stilografiche

Sia in casa, come a scuola e in ufficio, tutti noi utilizziamo ogni giorno tanti tipi di penne e di evidenziatori.

Oggi sul mercato possiamo scegliere tra una vastissima gamma di prodotti di scrittura, di ogni marca e formato, con tipi diversi di punta, e diverse linee di scrittura sul foglio.

Tra le penne di certo quelle più comuni e usate sono oggi le penne biro. Si tratta come tutti sappiamo di un tipo di penna dotata di una mini sfera sulla punta, che a contatto con un inchiostro semi vischioso lascia una traccia sul foglio.

Sono semplici da usare e comodissime da trasportare con se, in tasca, in borsa o nello zaino.

Tuttavia esistono anche molti tipi di penne stilografiche, sempre in voga, anche se si tratta di penne con pennino e inchiostro liquido.

A differenza di un tempo, oggi l’inchiostro proviene da una piccola cartuccia che va inserita nella penna, cosicché sia più agevole e pratica lo svolgimento dell’azione di ricarica.

Una penna stilografica è anche un regalo perfetto per una occasione speciale, come una laurea, una promozione, il raggiungimento di un obiettivo lavorativo, e così via.

Esistono infatti sia penne stilografiche adatte all’uso quotidiano, sia penne molto eleganti, con inseriti in oro o argento, preziose e raffinate, ideali come regalo per un momento speciale della vita.

Evidenziatori particolari

Oltre le penne, tra i tanti innumerevoli strumenti di scrittura troviamo anche gli evidenziatori.

Nati negli anni ’80, questi prodotti sono una specie di pennarelli ma con inchiostro fluorescente, che servono per evidenziare tratti di frase, parti del discorso o punti salienti in un testo scritto.

In questo modo si può rendere maggiormente evidente quello da ricordare o da far risaltare, perchè più importante o da annotare.

Oltre ai classici colori fluo, ovvero giallo, rosa fucsia, verde, arancione e celeste, oggi esistono anche evidenziatori particolari, in tonalità pastello, secondo il trend più in voga del momento.

Troveremo quindi colori tenui come rosa, lilla, azzurro chiaro, verde menta, giallo pulcino e così via, tutta una serie di colori delicati, per creare un accessorio che sia allo stesso tempo alla moda e utile.

Evidenziatore con punta a penna

La punta degli evidenziatori classici è grossa e piatta. si può utilizzare nel senso della larghezza, per evidenziare una scritta, oppure nel senso della lunghezza, per scrivere con una linea più sottile.

Tuttavia nel tempo sono nati tanti tipi diversi di evidenziatori, con tante punte diverse.

Ci sono evidenziatori a punta grossa, a punta fine, marcatori a gel e pennarelli a punta fine.

Esistono pennarelli per evidenziare, e poi l’evidenziatore con punta a penna, dal tratto sottile, ideale per sottolineare parti più piccole di un testo o per fare delle annotazioni ai margini.

L’ inchiostro di cui sono fatti oggi gli evidenziatori è resistente all’acqua e alle sbavature, e offre una lunga durata nel tempo.

Come abbiamo visto, oggi abbiamo davvero una grandissima scelta di prodotti per scrivere e sottolineare.

Grazie agli e commerce online possiamo trovare tantissimi articoli di cancelleria, sia per scuola come per casa e ufficio, a prezzi concorrenziali e di ottima qualità.