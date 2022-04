Poltrone artigianali: il successo senza tempo dei modelli Chesterfield

Le poltrone Chesterfield sono considerate un classico senza tempo del design. Amatissime in tutto il mondo, la loro diffusione non conosce crisi: dai salotti vittoriani alle case contemporanee, il fascino di questi complementi d’arredo è riuscito ad attraversare i secoli fino ad arrivare a noi.

L’origine del Chesterfield risale, infatti, addirittura al 1700, quando per la prima volta gli abili artigiani inglesi inventarono questo metodo di lavorazione applicato poi a poltrone e divani. Fin da subito essi divennero sinonimo di eleganza e, non a caso, vennero impiegati per arredare le esclusive residenze della nobiltà britannica.

L’origine dei divani e delle poltrone Chesterfield è controversa: non si sa con esattezza come nacquero, tuttavia, secondo una teoria alquanto accreditata, il nome potrebbe derivare dalla località del Derbyshire dove, per la prima volta, vennero prodotti tali complementi, ovvero la cittadina di Chesterfield.

Secondo altri, invece, fu Lord Philip Dormer Stanhope, conte di Chesterfield, a decretare il successo di questa lavorazione, facendola diventare di moda presso l’alta società dell’epoca. Al di là della pittoresca origine del nome, Chesterfield è da secoli un sinonimo di ricercatezza, di prestigio e di quel certo gusto per l’arredo british che ancora oggi incontra il favore di moltissimi appassionati.

Dove comprare una poltrona Chesterfield

Le caratteristiche delle poltrone Chesterfield

La lavorazione Chesterfield, applicata in genere ai divani, alle poltrone e alle poltroncine, si caratterizza per alcuni aspetti fondamentali che sono stati in grado di far diventare i complementi d’arredo realizzati in questo modo, delle vere e proprie icone di stile senza tempo.

Innanzitutto, una poltrona per definirsi Chesterfield deve necessariamente presentare la classica lavorazione capitonné: in questo caso, la pelle animale subisce un trattamento ad hoc in grado di farla diventare morbida ma, allo stesso tempo, estremamente resistente.

Poi, le sapienti tecniche di lavorazioni artigianali riescono ad imprimere la giusta tensione al materiale e, infine, a posizionare i tipici bottoni con una cura del dettaglio estrema. Sono state proprie caratteristiche di grande robustezza, unite alla praticità e alla comodità, che hanno decretato il successo della poltrona Chesterfield nel tempo.

Inoltre, lo stile versatile si adatta alla perfezione anche alle case arredate con gusto moderno, riuscendo ad apportare con discrezione un tocco di calore ad ambienti talvolta eccessivamente minimal.