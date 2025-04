‘Per la persona, per il lavoro’, Ada Chirizzi riconfermata Segretario Generale della Cisl di Lecce

Con il motto che da sempre la contraddistingue, “Per la Persona, per il Lavoro!”, Ada Chirizzi è stata rieletta Segretario Generale della CISL di Lecce al termine del XX Congresso Territoriale, intitolato “Lavoro, lavori. Il coraggio delle scelte in un Salento di opportunità e diritti“. Insieme a lei, sono stati riconfermati in segreteria Antonio Perrone e Donato Congedo.

L’evento congressuale che l’ha portata alla riconferma a capo della Cisl di Lecce si è svolto tra il Centro Congressi Ecotekne dell’Università del Salento e il centro Congressi dell’Hotel Leone di Messapia ed ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, religiose e militari, delegati e dirigenti sindacali. La due giorni è stata arricchita dalle relazioni della stessa Chirizzi, di Andrea Cuccello (Segretario Confederale CISL Nazionale) e di Antonio Castellucci (Segretario Generale CISL Puglia). L’apertura del congresso è stata impreziosita da un intervento musicale del Maestro Salvatore Casaluci e da un’esibizione teatrale di Fabrizio Saccomanno, che ha introdotto i temi sociali e del lavoro al centro dell’agenda CISL di Lecce.

“Le tante povertà e fragilità sociali e del lavoro interrogano tutti noi circa l’attuale modello di sviluppo”, ha affermato Ada Chirizzi, sottolineando la necessità di recuperare il valore del lavoro e di viverlo come diritto e dovere fondamentale della persona, al di là della logica del mero profitto. Un cambio di paradigma, secondo Ada Chirizzi, è necessario per affrontare le crescenti forme di povertà e per redistribuire risorse e opportunità in modo più equo.

Il XX Congresso Territoriale della CISL di Lecce si è proposto come un momento di riflessione e di proposta sui temi dello sviluppo, della sostenibilità e della coesione, con l’obiettivo di costruire un Salento più giusto, solidale e ricco di opportunità per tutti.

Nata ad Arnesano, classe ’62, Ada Chirizzi ha un curriculum ricco di esperienze nel mondo dell’istruzione e del sindacato. Docente dal 1986 e formatrice per le metodologie dell’insegnamento della Lingua Inglese, ha iniziato la sua militanza sindacale nella Cisl Scuola, diventando Segretario Generale della Cisl Scuola di Lecce nel 1997. Nel 2009 è entrata a far parte della segreteria confederale della Cisl di Lecce, con delega all’organizzazione, amministrazione, istruzione e formazione. Nel novembre 2020 è stata eletta Segretario Generale, prima donna a ricoprire tale carica.

Da sempre impegnata nel sociale, nel 2014 è stata tra i promotori e poi presidente della Fondazione di Comunità del Salento, ente del Terzo Settore impegnato nel contrasto delle povertà e nella promozione di esperienze di economia sociale per la formazione e l’avviamento al lavoro di persone in situazione di fragilità.