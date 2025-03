“Una piazza per l’Europa. Tante città un’unica voce”, anche la Cisl di Lecce presente in Piazza del Popolo

La Cisl di Lecce sarà presente in Piazza del Popolo, in 15 marzo prossimo, con una folta rappresentanza, in occasione della manifestazione “Una piazza per l’Europa. Tante città un’unica voce”

“La Cisl, come dichiarato fin dal primo momento dalla nostra Segretaria Generale Daniela Fumarola, raccogliendo l’appello lanciato dal giornalista Michele Serra, ha aderito alla manifestazione dallo slogan ‘Una piazza per l’Europa. Tante città un’unica voce’ che si terrà a Roma il prossimo 15 marzo in Piazza del Popolo, a partire dalle ore 15.00″, fanno sapere dal sindacato leccese.

“Anche la Cisl di Lecce – si prosegue- con una nutrita delegazione, parteciperà a questa grande iniziativa interpretando il desiderio degli iscritti, attivisti e militanti di scendere in piazza e sentirsi ancora, e con maggiore forza, europei. Di ritrovarsi tutti insieme sotto al solo colore che li rappresenta: il blu della bandiera dell’Unione Europea.

Mossi da un ideale che in questi quasi 70 anni di storia ha garantito pace, prosperità, stabilità, democrazia in attesa che si raggiunga finalmente l’obiettivo finale di costituire gli Stati Uniti d’Europa. Perché come è stato sancito nell’appello sottoscritto da numerosi Sindaci ‘solo un’Europa più unita, più solida, forte dei suoi princìpi fondativi, convinta che il suo processo federativo debba accelerare, può essere capace di fare fronte al presente e preparare un futuro migliore'”.

La Cisl di Lecce ci sarà, senza bandiere, se non quella stellata dell’Unione Europea. Portando avanti le proprie convinzioni sui diritti inalienabili come la democrazia e la libera autodeterminazione dei popoli e riaffermando il sostegno incondizionato all’Ucraina.

“E’ questo il momento – concludono – di ribadire con forza il bisogno di unità, al di là di ogni fede politica in un momento di grandi difficoltà e cambiamenti nel mondo”.