Alla riscoperta delle bellezze italiane dimenticate, il Comune di Caprarica aderisce al progetto ITS Italy

Si è svolta online, alla presenza di tecnici e imprese locali, la presentazione del progetto che ITS Italy intende realizzare assieme al Comune di Caprarica di Lecce.

ITS Italy è il nuovo progetto del fondo italo-inglese i2i (Italians to Italians) guidato da Matteo Cerri, noto imprenditore italiano a Londra, cui successivamente si sono uniti i soci Giovanni Sanna e Sebastiano Missineo. ITS Italy in pochi mesi si è imposto come l’operatore di riferimento per ricostruire i borghi e i centri d’Italia in collaborazione con i singoli Comuni. L’obiettivo dell’iniziativa nasce dalla necessità di far scoprire bellezze italiane dimenticate perché malmesse o in disuso ma che possono rinascere grazie alla loro iniziativa e alla collaborazione creata con i Comuni disponibili nel reperire gli immobili da salvare e salvaguardare nei punti strategici delle città.

Il modo di operare

L’impresa seleziona proprietà da ristrutturare, in partnership con i Comuni aderenti. C’è Sambuca di Sicilia, il piccolo borgo in provincia di Agrigento, Ollolai (Nuoro), dove sono arrivate richieste da tutto il mondo e poi Lanusei, Polizzi Generosa, Roseto Capo Spulico e altre decine dalla Sicilia a salire fino al Piemonte.

ITS nasce nel 2018 con una collaborazione con il Comune di Genova (ITS for Genoa) e, dopo diverse iniziative locali, anche in Sicilia e Sardegna, si allarga all’intero territorio nazionale con ITS for Italy. In pochi mesi, la piattaforma ha raccolto l’adesione di decine di Comuni e di oltre 3000 investitori privati. Lo scopo è quello di portare non solo a visitare, ma anche a vivere nel Belpaese migliaia di cittadini stranieri o italiani che oggi vivono all’estero. Il programma prevede il recupero di decine di unità immobiliari in ogni paese e il contestuale rilancio delle micro-imprese locali.

“Crediamo nella rigenerazione del nostro territorio e non lasciamo nulla di intentato, seguendo con determinazione lo scopo di una effettiva resilienza della nostra comunità. Ringraziamo ITS Italy per aver scelto di avviare il proprio percorso in Puglia proprio da Caprarica”, ha dichiarato il Sindaco, Paolo Greco.

“A oggi abbiamo ricevuto oltre 3000 richieste da parte di investitori e compratori (per oltre il 90% non italiani)”, afferma Matteo Cerri. “I primi progetti operativi sono già partiti (un piccolo miracolo in un’Italia in lockdown) e si stima che le prime consegne di immobili rigenerati dovrebbero avvenire per fine anno. Caprarica di Lecce è il primo di 5 comuni pugliesi e siamo certi molti altri ne seguiranno. Un ringraziamento speciale a tutta la Comunità, ma in particolare al Sindaco, Paolo Greco, che tra i primi ha creduto in questa opportunità”.