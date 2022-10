‘La prossima volta che mi insegue la ammazzo o la faccio sparire’, cresce la paura per Stella. L’invito all’adozione

‘La prossima volta che questo cane prova ad inseguirmi mentre sono in bicicletta, giuro che lo ammazzo o lo faccio sparire! Ti sto avvertendo visto che te ne prendi cura. Adesso non scherzo!’ La minaccia a Stella, una cagnolina sfortunata che vive in un paese del Nord Salento, nata anni fa in un deposito e a Maria Anna, una volontaria che la accudisce dandole da mangiare e prendendosene cura, è arrivata con una tale violenza che è partita subito la segnalazione su Facebook e alle testate giornalistiche, tra cui Leccenews24.it, che provano a collaborare quando c’è da far adottare un cane per sottrarlo al randagismo.

Maria Anna è spaventata per la fine che potrebbe fare Stella che ha il ‘vizietto’ tipico dei cani di strada di inseguire le persone che passano in bicicletta dalle sue parti. ‘E’ un animale buono, non farebbe mai nulla, non ha mai dato un morso in vita sua. Ma se trova chi non ha sopportazione per gli animali e addirittura minaccia di farli sparire o ucciderli, allora non possiamo far finta di nulla, perchè davvero potrebbero farle qualcosa di male’.

Da qui l’invito ad adottarla per evitare che finisca in un canile o che le sia fatto qualcosa di male. Basta chiamare il 393.4905594.