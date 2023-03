“Adulti digitali”, al via il corso di formazione di alfabetizzazione informatica

In un mondo sempre connesso, ogni giorno siamo circondati da un numero sempre crescente di strumenti digitali. Ed è proprio per questo motivo che Anteas Lecce, in collaborazione con RSNC – Reference Site Collaborative Network, organizza un corso gratuito di alfabetizzazione informatica rivolto a 18 partecipanti over 55. A finanziare la formazione è Regione Puglia e AReSS, l’Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale. Il corso si terrà in via del Mercato Floricolo a Taviano, presso la sede di Asesi – Associazione Servizi Sindacali, l’ente di formazione della Cisl di Lecce accreditato presso la Regione Puglia.

Cosa offre il corso

Focus del corso sarà proprio l’alfabetizzazione informatica, cioè quelle capacità necessarie a individuare, comprendere, utilizzare e creare informazioni attraverso le tecnologie informatiche. Obiettivo finale del corso, dunque, sarà quello di fornire le competenze di base per l’utilizzo del computer e della Rete.

Tra le competenze ci saranno azioni che ogni giorno si rendono sempre più necessarie: come si accende un pc, come si organizzano le informazioni, come si gestiscono e salvano i dati, come si apre e si invia una e-mail, come si scaricano e si aggiornano i programmi, come si utilizzano i servizi on-line, come si prenota o si acquista in sicurezza un bene sulla Rete, come si vede un video su YouTube.

Oltre ai temi descritti sopra, inoltre, la formazione verterà anche sull’utilizzo della videoscrittura, sulla fruizione della rete internet per la ricerca di informazioni on line, sull’uso della messaggistica tramite e-mail per comunicare con gli altri utenti.

Come partecipare

Gli interessati dovranno ritirare la domanda di ammissione presso la sede di Anteas in Viale della Libertà 66/B a Lecce o presso la sede di Asesi in Via del Mercato Floricolo a Taviano. Una volta compilata, la domanda dovrà essere consegnata brevi manu o spedita con e-mail ad [email protected]

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro e non oltre il 12 marzo 2023.

Per avere maggiori chiarimenti si può chiamare lo 0832.311736, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.