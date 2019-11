L’Aeroporto di Galatina apre le porte al territorio: i militari incontrano i sindaci salentini

Un incontro spinto da una convinzione comune, da una volontà unica, quella di servire il paese e i cittadini. È l’Aeroporto militare di Galatina a organizzare un incontro con tutti i primi cittadini dei Comuni della Provincia di Lecce. L’appuntamento è fissato per la mattina di mercoledì 27 novembre, con l’obiettivo di rinsaldare il legame tra la base aerea e tutto il territorio salentino.

“Condividere le esperienze di Istituzioni diverse, ma accomunate dalla volontà di servire il Paese e i Cittadini, e nel contempo far conoscere un Reparto, il 61° Stormo, che affonda le proprie radici nella storia di questa meravigliosa terra, accogliente, laboriosa e ricca di tradizioni”. Con queste parole il Colonnello pilota Alberto Surace, Comandante dell’aeroporto, si rivolge ai sindaci salentini in una lettera, per invitarli a prendere parte all’appuntamento.

Una base da sempre strategica e che tanto dà al territorio. Sin dalla sua fondazione, i militari hanno servito il territorio e l’Italia ed è in quest’ottica che è organizzato l’incontro. Si comincerà alle ore 9:30 quando tutti i sindaci dei comuni salentini che prenderanno parte all’evento arriveranno alla Base. Di lì, i primi cittadini saranno trasferiti nell’Aula Magna dove ci sarà un “Benvenuto” ed un Briefing di Presentazione del Reparto e tutte le Media opportunity.

A seguire, poi, i sindaci avranno l’occasione di visitare i simulatori di volo ed i velivoli presenti in Base. Passano dalla conoscenza di come i militari operano sul territorio le nuove opportunità ed i legami con il territorio. Ed è per rinsaldare questi legami che il 61esimo stormo si rivolge ai sindaci.