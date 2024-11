Aerospazio e mobilità sostenibile: la Puglia cerca talenti, l’ITS offre le competenze

Il settore aerospaziale e della mobilità sostenibile sta vivendo un momento di grande fermento, caratterizzato da una crescita esponenziale e da una costante richiesta di figure professionali altamente specializzate. Questo trend è confermato anche dalle recenti iniziative di grandi aziende del settore come Leonardo, che ha deciso di incentivare i propri dipendenti a individuare nuovi talenti da inserire nell’azienda, offrendo un bonus fino a 1.500 euro per ogni assunzione portata a termine.

La Puglia, con i suoi aeroporti sempre più frequentati e un tessuto imprenditoriale in continua evoluzione, non fa eccezione. In questo contesto, le parole del Prof. Antonio Ficarella, presidente della Fondazione ITS Aerospazio Puglia – Mobilità Sostenibile, assumono un valore ancora più significativo.

“Il settore aerospaziale e, più in generale, quello della mobilità sostenibile rappresentano oggi un pilastro fondamentale dell’economia mondiale. Si tratta di settori in rapida espansione che richiedono competenze altamente specializzate e figure professionali in grado di operare in contesti tecnologicamente avanzati. Purtroppo, molte aziende faticano a trovare i profili giusti, soprattutto in tempi brevi”, afferma il Prof. Ficarella. “L’iniziativa di Leonardo è un chiaro segnale di quanto sia urgente la necessità di reperire nuove competenze e di quanto il settore sia attrattivo per i giovani.”

La risposta dell’ITS Aerospazio Puglia

Di fronte a questa crescente domanda, l’ITS Aerospazio Puglia – Mobilità Sostenibile si pone come punto di riferimento per la formazione di tecnici superiori altamente qualificati. “I nostri percorsi formativi”, spiega il Presidente, “sono caratterizzati da un forte legame con il mondo del lavoro. Grazie all’alternanza scuola-lavoro e ai performanti tirocini, i nostri studenti hanno la possibilità di confrontarsi con le realtà aziendali più innovative, acquisendo competenze pratiche e conoscenze aggiornate sulle ultime tecnologie. La nostra offerta formativa è perfettamente allineata con le esigenze delle aziende del settore, come dimostra anche il crescente interesse da parte di realtà come Leonardo.”

I vantaggi dei percorsi ITS

I percorsi ITS offrono numerosi vantaggi:

– Formazione altamente specializzata: i corsi sono progettati in collaborazione con le aziende per rispondere alle esigenze concrete del mercato del lavoro;

– Alternanza scuola-lavoro: i corsisti acquisiscono esperienza pratica e costruiscono una rete di contatti professionali;

– Sbocchi lavorativi immediati: al termine del percorso, i diplomati ITS sono pronti per inserirsi nel mondo del lavoro con ruoli di responsabilità.

Un futuro promettente

Le dichiarazioni del Prof. Ficarella e l’iniziativa di Leonardo confermano quanto sia strategico investire nella formazione dei giovani in settori ad alto tasso di innovazione come l’aerospazio e la mobilità sostenibile. Grazie all’ITS Aerospazio Puglia, la regione può contare su una nuova generazione di tecnici altamente qualificati, pronti a cogliere le sfide del futuro. L’incentivo di Leonardo rappresenta un’ulteriore spinta per attrarre talenti e consolidare la posizione della Puglia nel panorama aerospaziale italiano.

‘Si parla molto di mismatch tra mondo della formazione e mondo del lavoro – afferma AnnaLena Manca, dirigente dell’ IISS ‘Don Tonino Bello’ – Liceo Artistico ‘Nino Della Notte’ di Tricase-Alessano-Poggiardo. Con i corsi degli ITS noi abbiamo l’opportunità di colmare immediatamente quella distanza e possiamo farlo puntando su aziende che vogliono investire nelle nostre province. Perché noi è a questo che dobbiamo guardare: sviluppo economico certamente ma con ricadute occupazionali e sociali sui nostri territori che non possono e non devono spopolarsi ma devono rinascere e ricrearsi guardando al futuro’