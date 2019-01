Donare per integrare, Agedo Lecce e Fratres insieme nel percorso del progetto Io come Te

La donazione del sangue è un gesto che unisce, che sottolinea l’importanza del donarsi e del donare.

Il progetto “Io come te – percorso di introspezione sociale contro la violenza”, promosso da Agedo Lecce Onlus e sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, prosegue il suo percorso di sensibilizzazione iniziato quasi 2 anni fa.

Oggi Agedo incontra sul suo percorso il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Martignano per dare il via ad un evento in collaborazione con il Parco Palmieri e con il patrocinio del Comune di Martignano e del Consiglio provinciale Fratres di Lecce.

“Donare per Integrare – La donazione del sangue, un gesto che unisce” è il titolo del convegno che si tiene presso il Parco Turistico Culturale Palmieri di Martignano.

Donare è un’occasione per comprendere l’importanza del gesto in risposta alla crisi delle società contemporanee e per scoprire esperienze che a livello nazionale, internazionale e locale stanno interconnettendo generazioni, luoghi, bisogni, a favore di una crescita sana del tessuto sociale, contro ogni violenza.

Dopo i saluti del Sindaco Luciano Aprile e del Presidente del Gruppo Fratres di Martignano Luigi Campanelli, gli interventi previsti sono tenuti dal Consigliere Nazionale Fratres Luigi Mangione, dal Presidente regionale Fratres Antonio Spano, dal Presidente provinciale Fratres Daniele Merico, e dal Direttore Responsabile del Reparto Immuno Trasfusionale dell’Ospedale S. Caterina Novella di Galatina Dott. Catello Mangione.

Durante la serata viene presentata l’app di progetto Io Come Te, curata dall’Associazione Anyway Accessalento rappresentata da Diomede Stabile e realizzata dalla Cooperativa sociale Open di Parco Palmieri, nella persona di Pantaleo Rielli.

La Presidente di Agedo Lecce GianFranca Saracino coglie l’occasione per presentare un bilancio di due anni di progetto contro ogni tipo di violenza, sviluppatosi soprattutto nelle scuole di Lecce e provincia con incontri partecipati dove gli studenti sono stati coinvolti nelle tematiche di scottante attualità tra l’accettazione della diversità e la capacità di farne un punto di forza.