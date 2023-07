A Gallipoli assegnati per la stagione estiva 27 agenti in più al Commissariato di Polizia

27 agenti in più per il Commissariato di Gallipoli, in vista della stagione estiva.

Anche quest’anno il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha disposto, per la stagione estiva, l’invio di unità di rinforzo alla Questura di Lecce, per le esigenze connesse agli impegni di controllo straordinario prevalentemente nel territorio di Gallipoli.

Si tratta complessivamente di 27 poliziotti, fra i quali unità specializzate del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce.

Saranno di supporto ai colleghi della “Città Bella”, per fronteggiare il gravoso impegno dovuto all’aumento esponenziale dei turisti, fra i quali moltissimi minorenni.

Il Questore della Provincia di Lecce, Andrea Valentino, ha già disposto un rafforzamento dei servizi straordinari per il controllo del territorio, controlli di natura amministrativa e dei servizi, anche con unità cinofile, finalizzati alla prevenzione e repressione di spaccio, soprattutto nei pressi dei locali da ballo.

Un incremento delle presenze della Polizia di Stato sul territorio gallipolino che avrà l’obiettivo di garantire a tutti, persone del posto e vacanzieri, un adeguato livello di sicurezza.