Vaccini anti-covid, somministrate più di 4 milioni di dosi in Puglia. I numeri in provincia di Lecce

«Il vaccino è l’unica arma per sconfiggere il virus». Con queste parole, l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco ha “aggiornato” la campagna vaccinale in Puglia. Numeri alla mano, sono più di 4milioni – 4.025.367 per la precisione – le dosi somministrate sino ad oggi. Il 93.8% della scorta consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, il generale Figliuolo (4.290.197).

«Superare 4 milioni di somministrazioni in pochi mesi, con un alto rapporto tra dosi consegnate dal Commissario e dosi somministrate in Puglia è sicuramente un ottimo risultato, ma occorre vaccinare presto e bene, recuperando soprattutto le classi di età più a rischio. In caso contrario, l’impatto sui sistemi sanitari che sono già stati messi a dura prova in inverno-primavera, potrebbe indurre le autorità all’introduzione di nuove restrizioni sociali» ha dichiarato Lopalco.

In un momento delicato della pandemia, con i contagi in aumento, il vaccino diventa un’arma importante per “indebolire” il virus. «L’arrivo di varianti più diffusive attacca soprattutto la parte di popolazione non vaccinata, mentre ha un impatto molto inferiore su quella parte già completamente vaccinata, per la quale i casi gravi che necessitano cure intensive sono in drastico calo» ha concluso Lopalco.

L’obiettivo è cercare di evitare una quarta ondata causata dalla variante indiana.

I numeri della Asl di Lecce

Il 56.06 % della popolazione residente in provincia di Lecce ha ricevuto la prima dose di vaccino, il 35.75% ha ricevuto la seconda dose, completando così la vaccinazione, e il 2.66% ha ricevuto il vaccino monodose. 7500 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri nei 12 Punti vaccinali di popolazione, nei centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale, negli ambulatori e a domicilio.

424 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 726 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 503 nel PTA di Gagliano del Capo, 646 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 586 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 656 nel Palazzetto dello Sport di Lecce, 509 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 585 nella Caserma Zappalà di Lecce, 410 nell’edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 692 nella RSSA comunale di Martano, 468 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 492 nel Centro Aggregazione giovanile di Spongano, 52 nell’Ospedale di Casarano, 66 nell’Ospedale di Gallipoli, 138 nell’Ospedale di Scorrano, 86 nel Dea Vito Fazzi, 284 dai Medici di medicina generale.