Agricoltura 4.0, a Galatone il digitale entra nei campi: l’internet delle cose al servizio degli imprenditori

Sostenibilità e digitalizzazione sono la risposta ad un settore che ha bisogno di innovarsi. L’agricoltura di precisione inizia ad affacciarsi anche in Salento, un territorio che di agricoltura vive, tra mille difficoltà. Le nuove tecnologie sono uno strumento indispensabile per decidere la strategia più efficace, per gestire al meglio i costi e per ridurre al minino l’impatto sull’ambiente.

È un modo tutto nuovo di fare un’attività vecchia come il mondo, che non può che trarre benefici dal progresso e dalle nuove conoscenze. Sono molteplici le applicazioni dell’agricoltura 4.0: grazie all’istallazione di tecnologie IOT (Internet of Things) è infatti possibile raccogliere tantissime informazioni che sono a disposizione di imprenditori ed agronomi.

I dati raccolti riguardano molteplici aspetti, dalla condizione del terreno alla disponibilità idrica: grazie a queste conoscenze, dunque, è possibile pianificare attentamente gli interventi. È questo il caso della Tenuta del Morige, nell’agro di Galatone, dove è stata installata questa nuova tecnologia, a cura di Agrismart. “Si tratta di uno strumento di supporto alle decisioni dell’imprenditore e di agricoltura intelligente, elaborata da un gruppo multidisciplinare di esperti”, ha spiegato l’agronomo Salvatore Rolli.

Sono tanti i vantaggi dell’agricoltura 4.0. Grazie alle nuove tecnologie, infatti, non solo si abbattono i costi grazie ad una gestione più efficiente, ma si riduce anche l’impatto sull’ambiente. Non solo: le nuove tecnologie sono anche un efficace supporto alla lotta contro malattie come la Xylella. Il futuro, anche dell’agricoltura, è digitale.