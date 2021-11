Agrogepaciok 2021: in piazza Palio anche Professional Service srl

L’Azienda che “aiuta a lavorare meglio” Professional Service, leader nel settore informatico e del Retail, ha partecipato ad Agrogepaciok per creare un’occasione di contatto con le realtà del settore che, in questi giorni, hanno affollato la Fiera in piazza Palio. Qui, ha presentato le soluzioni più innovative per una perfetta gestione delle attività commerciali.

«Abbattere i costi, aumentare i profitti e migliorare l’esperienza dei clienti»: è questa la mission di Professional Service. Tante le novità che sono state presentate ai buyer ed ai visitatori interessati. Molto soddisfatto dei risultati ottenuti l’amministratore Antonio Madaro che si è soffermato con Leccenews24.it sui nuovi servizi offerti a chi opera nella vendita di beni e servizi.

La Professional Service di Via Oslavia, al civico 43, è ormai da anni azienda leader nel settore della vendita e assistenza di soluzioni hardware e reti, vendita e assistenza di software, di sistemi gestionali e automazione per la piccola e media impresa, soluzioni Self-service, Self check-out, self scanning, vendita e assistenza di sistemi centralizzati di pagamento elettronico, dematerializzazione dei buoni pasto. Ma il mercato si evolve e corre veloce verso nuove frontiere, prima tra tutte quella del trattamento del denaro che con termine tecnico prende il nome di Cash Management.

Anche lì Professional Service ha dimostrato di voler essere all’avanguardia. «Si tratta, per lo più, di nuovi sistemi di gestione, validazione e messa in sicurezza del denaro contante all’interno dell’esercizio commerciale – afferma Antonio Madaro – che consentono al tempo stesso efficienza nelle prestazioni ed automazione dei processi di vendita, in una fase in cui la competizione diventa determinante per alti standard di servizio e soddisfazione del cliente».

L’utilizzo del Cash Management risulta determinante anche in una fase post pandemica per quanto concerne la manipolazione del denaro in una situazione in cui un operatore non dovrebbe venire in contatto con il contante anche per questioni igienico-sanitarie.

La cassa elettronica è sicura, precisa, blindata ed igienica. È innanzitutto capiente e facile da usare. La cassa automatica, oltre ad essere sicura, può anche essere controllata da remoto. Fattore questo che anche in assenza del titolare dal negozio, consente di controllare in tempo reale i flussi finanziari, monitorando l’andamento degli incassi.

Il design compatto di questi nuovi strumenti permette di inserirli in ogni spazio utile. Da ultimo, va considerato che il cassetto elettronico si integra perfettamente ai suddetti sistemi gestionali forniti da Professional Service.

«Insomma – prosegue Madaro – ogni imprenditore può automatizzare e monitorare la sua attività di vendita in tempo reale. E ciò gli permette di gestire la sua azienda con maggiore serenità».

Le nuove frontiere di Professional Service vanno anche oltre, offrendo agli operatori commerciali scaffalature di ultima generazione per la contabilizzazione e la valorizzazione dei prodotti. Si tratta di scaffali intelligenti che aiutano nella gestione delle giacenze e consentono di tenere sotto controllo i necessari rifornimenti per farsi trovare sempre pronti alle richieste del cliente.

Per non parlare poi dei chioschi multimediali e di quelli automatici per la distribuzione di prodotti, sempre più utili a raggiungere fasce di mercato nuove ed esigenti. «Noi siamo abituati a pensare che solo tipologie di punti vendita come le tabaccherie possano vendere prodotti anche dopo l’orario di chiusura – afferma Antonio Madaro – Invece no! Sempre più spesso i nostri clienti ci chiedono questo tipo di soluzioni e noi ci stiamo attrezzando per darle una risposta più che soddisfacente che, nel solco di nuove soluzioni di automazione, possa consentire il ritiro delle merci scelte!».

Grande importanza che sta assumendo anche l’etichettatura elettronica dei prodotti sugli scaffali del negozio che permette al gestore di modificarne i prezzi senza dover intervenire per cambiarne le etichette e permettendo anche di mettere in risalto eventuali prodotti in offerta promozionale.

Concludendo: è evidente che i processi di meccanizzazione della vendita debbano sempre essere interconnessi a quelli di contabilizzazione, verifica e messa in sicurezza del contante ed a quelli dello stoccaggio controllato delle merci. E per questo Professional Service è in grado di far dormire sonni tranquilli agli esercenti con soluzioni tecnologiche d’avanguardia. Il tutto, va ricordato, è assolutamente incentivato dallo Stato. Basta informarsi per saperne di più e anche in questo Professional Service offre una consulenza puntuale. Basta inviare una mail o fare un semplice colpo di telefono. Già, perché la voce di un collaboratore preparato e di un

professionista serio non potrà mai essere sostituita da nessuna tecnologia…

Per info

Tel. 0832 231105

Cell. 329 80 76 422